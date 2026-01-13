Bakan Ersoy: Turizm, Bölgesel Krizlere Rağmen Güçlü Performans Gösterdi

Ersoy, İstanbul'da Bankalar Birliği ile turizmin güçlü performansını ve yeni sezon beklentilerini değerlendirdi; kamu-özel iş birliğiyle sürdürülebilir büyüme vurgulandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:47
Bankalar Birliği ile İstanbul buluşması; yeni sezon değerlendirmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da Bankalar Birliği yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, turizm sektörünün güncel durumunu ve yeni sezona ilişkin beklentileri ele aldı.

Ersoy, görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bölgesel krizlere rağmen turizm sektöründe güçlü bir performans ortaya koyduk. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir".

Toplantıda ayrıca yeni sezona yönelik hazırlıklar konuşuldu. Kamu ve özel sektör iş birliği çerçevesinde, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek başlıklar masaya yatırıldı.

Ersoy, sektörün sürdürülebilir büyümesi için iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceğini vurguladı ve mevcut performansın, uygulanan stratejinin doğruluğunu gösterdiğini belirtti.

