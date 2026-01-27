İDSO DenizBank Konseri: Giuseppe Mengoli ve Cem Babacan 30 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi

İDSO DenizBank Konseri: Mengoli ve Babacan Aynı Sahneye Çıkıyor

Konser Detayları

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) ile DenizBank Konserleri serisi, 30 Ocak akşamı klasik müzikseverleri Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda buluşturuyor. Şef Giuseppe Mengoli yönetimindeki orkestra, genç piyanist Cem Babacan ile aynı sahnede yer alacak.

Program, Johannes Brahms ve Ludwig van Beethoven eserleriyle iki farklı dönemin estetik dünyalarını karşı karşıya getiriyor. Konser, 20.00'de başlayacak.

Program ve Yorum

İlk bölümde, Brahms’ın 1861 tarihli Piyano Kuarteti No.1, Op.25 eseri, Arnold Schoenberg’in 1937 tarihli orkestrasyonu ile sunulacak. İkinci bölümde ise, Beethoven’ın klasik ve romantik dönemler arasındaki köprü niteliğindeki Piyano Konçertosu No.1 dinleyiciyle buluşacak.

Cem Babacan, Fazıl Say’ın sözleriyle "olağanüstü bir icracı" olarak tanımlanıyor; derin yorum gücü ve teknik ustalığıyla gecenin solistliğini üstlenecek. Orkestrayı yönetecek olan Giuseppe Mengoli ise, 2023 yılında Mahler Şeflik Yarışması’nda birinciliğe layık görülmüş olup, enerjik ve çağdaş bakış açısıyla dikkat çekiyor.

İDSO DenizBank Konserleri, klasik müzik repertuarının zenginliğini ve yorum çeşitliliğini bir araya getirerek dinleyicilere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

