Seçmen Lazım, Şebbaz ve Kadınlık Bizde Kalsın Türkiye Turnesi

Seçmen Lazım, Şebbaz ve Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni oyunları Türkiye çapında turneye çıkıyor; gösterim takvimi ve bilet bilgileri Biletinial’da.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:42
Biletinial’dan yapılan açıklamaya göre, üç ayrı tiyatro oyunu Türkiye’nin farklı şehirlerinde seyirciyle buluşacak. Gösterimler, toplumsal konulara yaklaşımı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.

Seçmen Lazım

Seçmen Lazım, güncel toplumsal meselelere mizahi bir bakış sunuyor; temposu yüksek anlatımıyla izleyicilere hem düşündüren hem de eğlendiren bir deneyim vaat ediyor.

Oyun takvimi: 4 Şubat Muğla Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi; 5 Şubat Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi; 6 Şubat Manavgat Atatürk Kültür Merkezi; 13 Şubat Aydın Şükran Güngör - Yıldız Kenter Tiyatro Salonu; 14 Şubat Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi; 18 Nisan Mersin Mezitli Kültür Merkezi; 19 Nisan Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu.

Şebbaz

Şebbaz oyunu gösterimleri şu tarihlerde gerçekleşecek: 21 Ocak İzmir AKM Yunus Emre Salonu; 24 Ocak İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi; 27 Ocak İstanbul Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi; 31 Ocak Bursa BAOB Sahne; 8 Şubat Ankara MEB Şura Salonu; 11 Şubat İstanbul Sahne Dragos; 15 Şubat Samsun Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi; 16 Şubat Ordu Kültür Merkezi; 17 Şubat Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi; 27 Şubat İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon; 3 Mart İstanbul ENKA Oditoryumu.

Kadınlık Bizde Kalsın - Sevme Beni

Yılmaz Erdoğan’ın klasikleşmiş eserinin güncel uyarlaması Kadınlık Bizde Kalsın - Sevme Beni, geniş bir gösterim takvimiyle sahnede olacak.

Oyun programı: 24 Ocak Sakarya TED Sakarya Koleji; 27 Ocak İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu; 28 Ocak İzmir Narlıdere AKM Gürdal Tosun Sahnesi; 3 Şubat Bursa BAOB Sahne; 5 Şubat Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi; 6 Şubat Ankara Kulis Sanat Tiyatrosu Panora; 7 Şubat Ankara Etimesgut Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi; 9 Şubat Bartın Kültür Merkezi; 10 Şubat Karabük Leyla Dizdar Kültür Merkezi; 11 Şubat Zonguldak Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi; 27 Şubat İstanbul Maltepe Dragos Sahne; 24 Mart İstanbul Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne.

Bilet bilgileri: Oyunların biletlerine Biletinial üzerinden ulaşılabilecek.

