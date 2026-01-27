İDSO DenizBank Konserleri: Jess Gillam, Nil Venditti yönetiminde AKM'de

İDSO, 6 Şubat Cuma akşamı AKM'de Nil Venditti yönetiminde Jess Gillam'ı ağırlıyor; programda Anna Clyne'ın 'Glasslands' ve Mozart'ın 35. Senfoni 'Haffner' yer alıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:23
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 6 Şubat Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde, şef Nil Venditti yönetiminde saksafonun yıldız ismi Jess Gillam'ı ağırlayacak.

DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İDSO DenizBank Konserleri, şubat ayına çağdaş ve klasik repertuvarı bir araya getiren özel bir programla merhaba diyecek. Genç kuşağın en dikkat çeken şeflerinden Nil Venditti yönetimindeki orkestranın solisti, dünyaca ünlü saksafon virtüözü Jess Gillam olacak.

6 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek konserin ilk bölümünde Jess Gillam, İngiliz besteci Anna Clyne'ın, İrlanda folklorunda yer alan ‘Banshee’ ruhunun fantastik dünyasını yansıtan Glasslands adlı Saksafon Konçertosu’nu yorumlayacak.

Konserin ikinci bölümünde ise Wolfgang Amadeus Mozart’ın yalnızca sekiz günde bestelediği rivayet edilen 35. Senfoni (Haffner) dinleyicilerle buluşacak. Enerjik yapısı, parlak orkestrasyonu ve dramatik anlatımıyla klasik dönem repertuvarının en sevilen eserlerinden biri olan senfoni, şef Nil Venditti'nin yüksek müzikal vizyonuyla gecenin kapanışını yapacak.

Etkileyici kariyerleri ve performanslarıyla besteci, solist ve şef kimliğini bir basamak yukarı taşıyan güçlü kadın sanatçıların yorumlarıyla şekillenen bu özel konser, şubat ayının en dikkat çekici klasik müzik buluşmalarından biri olarak müzikseverlerle buluşacak.

Program

Şef: Nil Venditti

Solist: Jess Gillam, Saksafon

Program:

Anna Clyne, Saksafon ve Orkestra için Konçerto ‘Glasslands

Ara

Wolfgang Amadeus Mozart, Senfoni No.35 Re Major K.385 ‘Haffner’

