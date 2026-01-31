İzmit'te 395 yıllık Yumurtacı Cami restorasyona alındı

Yumurtacı Cami, 1631'de Yumurtacı Muhammet Ali Ağa tarafından yaptırıldığı rivayet edilen, Hacı Hasan Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi'nde bulunan tarihi eser, restorasyon çalışmaları için ibadete kapatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki yapı, başlatılacak kapsamlı tadilatın ardından yeniden cemaatle buluşacak.

Tarihi ve mimari özellikleri

17. Osmanlı padişahı 4. Murad döneminde inşa edilen cami, Osmanlı dönemi sivil mimarisinin nadir örnekleri arasında yer alıyor. Kerpiç yapısı, ahşap çatı ve dikdörtgen planı ile dikkat çeken ibadethane, bölgede yüzyıllar içinde yaşanan birçok büyük depreme yapısal hasar görmeden dayanmasıyla biliniyor.

Mahalle ve halkın tanıklığı

Hacı Hasan Mahallesi Muhtarı Ömer Uzun mahallenin tarihini ve değerini şöyle anlattı: "Mahallemiz çok eski, otantik ve tarihi eserlerle dolu bir mahalle. En başta Yumurtacı Cami’miz, Pembe Köşk, Atatürk Köşkü ve Sırrı Paşa Köşkü gibi çok değerli yapılara sahibiz. Sessiz, sakin ve Osmanlı’yı yaşatan bir yapımız var"

Caminin hikâyesi ve dayanıklılığı

Uzun, caminin geçmişi ve sağlamlığının mahalle için önemine vurgu yaptı: "Camimiz 1631 yılında yapılmış. Rivayetlere göre, Yumurtacı Muhammet Ali Ağa, yumurta satarak kazandığı parayla bu camiyi yaptırmış. 2, 3, 4 hatta 5 büyük deprem görmesine rağmen hiçbir yapısal hasar görmedi. Bu durum caminin en büyük sırrı ve en önemli özelliği."

Restorasyon süreci

Kerpiç gövde ve ahşap çatıya sahip yapı zaman içinde çeşitli onarımlar gördü. Muhtarın belirttiği gibi: "Camimiz zaman içinde çeşitli onarımlar gördü ve bugüne kadar ulaştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bir yapı. Şu an kapalı çünkü tadilat süreci başlayacak. Restorasyonla birlikte yeniden ibadete açılmasını bekliyoruz"

Mezarlar ve yaşayan tarih

Cami bahçesinde, yapıyı inşa ettiren Yumurtacı Mehmet Ali Ağa’nın mezarının da bulunduğu; arka taraftaki anıtlarda Osmanlı döneminde camiye yardım eden kişilerin kabirlerinin yer aldığı belirtiliyor. Muhtarın sözleriyle: "Arka taraftaki anıtlarda da Osmanlı döneminde camiye yardım eden kişilerin kabirleri yer alıyor. Burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih"

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE, 1631 YILINDA YUMURTACI MUHAMMET ALİ AĞA'NIN YUMURTA SATARAK BİRİKTİRDİĞİ PARALARLA İNŞA ETTİRDİĞİ RİVAYET EDİLEN VE ASIRLARDIR DEPREMLERE DİRENEN TARİHİ YUMURTACI CAMİ, RESTORASYON ÇALIŞMALARI İÇİN İBADETE KAPATILDI.