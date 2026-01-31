Bulanık'ta Unutulmaz Kış Şenliği: Kaymakamlık ve Jandarma Çocukları Sevindirdi

Bulanık Kaymakamlığı öncülüğünde Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen kış etkinliği, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel alanda gerçekleştirilen organizasyon, hem eğlence hem de devletin şefkatli yüzünü gösteren görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte neler oldu?

Çocuklar, jandarma personeli eşliğinde kızak kayarak doyasıya eğlendi. Protokol üyeleri ve askerler çocuklarla birlikte kayarak mutluluklarına ortak oldu. Jandarma personeli tarafından dağıtılan hediyeler, askerlerin kullandığı araç ve gereçlerin tanıtımı ve çocukların askeri araçlara bindirilmesi etkinliğe ayrı bir heyecan kattı.

Programda ayrıca jandarmanın eğitimli köpekleriyle yapılan mini gösteri büyük beğeni topladı. Jandarma personelinin yaptığı kar evi çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Etkinlik kapsamında çocuklara ekmek köfte ve ekmek sucuk ikram edildi.

Çocuklardan duygulu sözler

Bulanık Mevlana İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Cansu Akyıldız etkinliğin kendileri için çok anlamlı olduğunu şu sözlerle anlattı: "Buraya gelme sebebimiz eğlenmekti. Ayrıca bize yiyecek ve içecek ikram ettiler. Burada çok mutlu olduk. En önemlisi burada jandarma vardı. Jandarmalar çok iyiydi ve bizimle yakından ilgilendiler. Sucuk ekmek ikram ettiler. Her şey çok güzeldi, bugün gerçekten çok mutlu oldum"

Aynı okulun 3. sınıf öğrencilerinden Meryem Taş ise, "Jandarma bizi karşıladı. Yemek yedik, kaydık ve çok eğlendik. Her şey çok güzeldi. Jandarma abilere, ablalara çok teşekkür ederim" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Etkinliğe katılan çocuklardan Sipan Kaya da programın kendileri için çok güzel geçtiğini belirterek jandarma personeline teşekkür etti.

Kurumsal destek ve mesaj

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından çocuklara mont, bot ve eldiven hediye edildi; hediyeler jandarma personeli ve SYDV Müdürü Nazire Korkmaz tarafından çocuklara bizzat giydirildi. Etkinlikte ayrıca çocuklara yiyecek ikramları sunuldu.

Etkinlikte konuşan Bulanık İlçe kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, çocukların gelişimine katkı sunmanın önemine dikkat çekerek bu tür sosyal ve eğitici etkinliklerin artarak devam edeceğini vurguladı. Koşansu, programın çocukların sosyal bağlarını güçlendirdiğini ve boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendirmelerine katkı sağladığını belirtti.

İlçe Jandarma Komutanlığı, bu özel günde yalnızca bir güvenlik noktası olmanın ötesinde sevgi, dayanışma ve umut dolu bir buluşma alanı haline geldi; çocukların kahkahaları soğuk kış günlerini ısıttı.

MUŞ’UN BULANIK KAYMAKAMLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİK, HEM ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ HEM DE DEVLETİN ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU.