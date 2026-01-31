Kocaeli Konservatuvar Oda Orkestrası Yeni Üyelerini Arıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası, 1-9 Şubat başvuruları ve 11 Şubat seçmeleriyle yeni üyelerini belirliyor; adaylarda Kocaeli ikamet şartı aranıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:25
Kocaeli Konservatuvar Oda Orkestrası Yeni Üyelerini Arıyor

Kocaeli Konservatuvar Oda Orkestrası yeni üyelerini arıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası, kadrosunu güçlendirmek için yeni üyeler arıyor. Başvurular 1-9 Şubat tarihleri arasında alınacak; seçmeler ise 11 Şubat günü gerçekleştirilecek.

İstenen enstrümanlar

Adaylardan keman, viyola, çello, kontrbas, flüt, klarnet, trombon, korno, trompet, obua ve fagot alanlarında performans sergilemeleri istenecek.

Katılım şartları ve seçme içeriği

Orkestra; müzik öğretmenleri, konservatuvarın öğrenci ve eğitmenleri ile müzik bölümü mezunlarından oluşuyor. Tüm üyelerin yaşamlarının bir döneminde Kocaeli'de bulunmuş olmaları ortak özellik olduğundan, adayların Kocaeli'de ikamet etmesi özellikle aranacak. Seçmelere 15-50 yaş arası adaylar katılabilecek.

Değerlendirmede teknik etüd, serbest eser ile jüri tarafından sınav sırasında klasik batı müziği türünde deşifre parça istenecek.

Başvuru ve seçme yeri

Konservatuvar Oda Orkestrası üyeliği için başvurular 1-9 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Seçmeler, 11 Şubat Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nün Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI ODA ORKESTRASI, YENİ ÜYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN 1-9...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI ODA ORKESTRASI, YENİ ÜYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN 1-9 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA BAŞVURU ALACAK. SEÇMELER 11 ŞUBAT’TA YAPILACAK VE ADAYLARDAN KEMAN, VİYOLA, ÇELLO, KONTRBAS, FLÜT, KLARNET, TROMBON, KORNO, TROMPET, OBUA VE FAGOT ALANLARINDA PERFORMANS SERGİLEMELERİ İSTENECEK.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI ODA ORKESTRASI, YENİ ÜYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN 1-9...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt’ta Tel Helvası Buluşması: Huzurevi Sakinleri ve Ciritçiler Bir Arada
2
Bulanık'ta Unutulmaz Kış Şenliği: Kaymakamlık ve Jandarma Çocukları Sevindirdi
3
Kocaeli Konservatuvar Oda Orkestrası Yeni Üyelerini Arıyor
4
Türk Telekom 'Erişilebilir Tiyatro' Fındıkkıran'ı erişilebilir kıldı
5
İzmit'te 395 yıllık Yumurtacı Cami restorasyona alındı
6
Bakan Göktaş: Aileyi değersiz kılan programlardan vatandaş çok şikayetçi
7
Ailem 2. sezonu Kabataş'ta tanıtıldı — Tekin ve Göktaş katıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları