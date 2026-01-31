Kocaeli Konservatuvar Oda Orkestrası yeni üyelerini arıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası, kadrosunu güçlendirmek için yeni üyeler arıyor. Başvurular 1-9 Şubat tarihleri arasında alınacak; seçmeler ise 11 Şubat günü gerçekleştirilecek.

İstenen enstrümanlar

Adaylardan keman, viyola, çello, kontrbas, flüt, klarnet, trombon, korno, trompet, obua ve fagot alanlarında performans sergilemeleri istenecek.

Katılım şartları ve seçme içeriği

Orkestra; müzik öğretmenleri, konservatuvarın öğrenci ve eğitmenleri ile müzik bölümü mezunlarından oluşuyor. Tüm üyelerin yaşamlarının bir döneminde Kocaeli'de bulunmuş olmaları ortak özellik olduğundan, adayların Kocaeli'de ikamet etmesi özellikle aranacak. Seçmelere 15-50 yaş arası adaylar katılabilecek.

Değerlendirmede teknik etüd, serbest eser ile jüri tarafından sınav sırasında klasik batı müziği türünde deşifre parça istenecek.

Başvuru ve seçme yeri

Konservatuvar Oda Orkestrası üyeliği için başvurular 1-9 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Seçmeler, 11 Şubat Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nün Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

