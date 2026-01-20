Bayburt’ta Kültürel Miras ve Turizme Kritik Adımlar

Bayburt’ta kültürel mirasın korunması ve turizmde yeni dönem

Bayburt, tarihi ve kültürel varlıklarını koruma ve turizmini geliştirme hedefiyle bir dizi önemli projede yeni aşamalara geçti. Kentin simge değerleri için yürütülen çalışmalar, hem koruma hem de turizme açma odaklı ilerliyor.

Bamsı Beyrek için UNESCO başvurusu

Bamsı Beyrek’in somut olmayan kültürel miras olarak tescillenmesi amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Türki Cumhuriyetler ile iş birliği içinde UNESCO’ya başvuru gerçekleştirildi. Başvuru, Bayburt’un kültürel kimliğini uluslararası platformda görünür kılmayı hedefliyor.

Aydıntepe Yeraltı Şehri 2026’da ziyarete açılacak

Bayburt’un öne çıkan turizm destinasyonlarından olan Aydıntepe Yeraltı Şehri için proje çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 2026 yılında bölgenin ziyarete açılması hedefleniyor; ödenek aktarımının ardından uygulama çalışmaları kısa sürede başlayacak.

Bayburt Kalesi’nde koruma ve güvenlik çalışmaları

Bayburt Kalesi sahasında kazı çalışmaları sürdürülürken, kale surlarından taş düşmesini önlemeye yönelik koruma ve güvenlik tedbirleri başlatıldı. Tarihi yapının korunmasına yönelik çalışmaların etaplar halinde devam edeceği bildirildi.

Dede Korkut Kent Müzesi’nin devri ve yönetim planı

Bayburt Dede Korkut Kent Müzesinin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesine ilişkin işlemler başlatıldı. Devir süreci tamamlandığında müze, Bayburt Müze Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Yürütülen projelerle Bayburt’un tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve kentin turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

