Yıldırım'da 'İmam-ı Azam Ebu Hanife' Oyununa Yoğun İlgi

Yıldırım Belediyesi'nin Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki 'İmam-ı Azam Ebu Hanife' tek kişilik oyunu, Ebu Hanife'nin zindandaki son gecesini anlatarak izleyicilerden tam not aldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:33
Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamını zenginleştirmeye devam ediyor. Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen "İmam-ı Azam Ebu Hanife" adlı tek kişilik oyun, büyük İslam alimi Ebu Hanife'nin zindandaki son gecesini konu aldı ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Oyunda Ebu Hanife'nin iç dünyası ile adalet, özgürlük ve hakikat arayışı etkileyici bir dille anlatıldı; oyun izleyicilerden tam not aldı.

Belediye yetkilileri sanata önem veriyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yıldırım’da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu kapsamda hemşehrilerimizi tiyatroyla, sinemayla, müzikalle, konserle, şiirle, söyleşilerle, resim sergileriyle, kitaplarla ve ufuk açıcı programlarla buluşturuyoruz. Bu akşam da yine çok güzel bir tiyatro oyununu Yıldırım’da sahneye taşıdık. Böyle nitelikli, fikri yoğunluğu olan sanat eserlerini hemşehrilerimizle buluşturmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Yıldırım Belediyesi, benzer nitelikli etkinliklerle ilçedeki kültür-sanat hayatını canlı tutmayı ve geniş kitleleri bu tür programlarla buluşturmayı sürdürecek.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

