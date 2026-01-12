Kahramanmaraş’ta Nostalji Durağı: Mustafa Çot’un Antika Dükkânı

Geçmişin izleri vitrinlerde canlanıyor

Kahramanmaraş’ta geçmişin izlerini bugüne taşıyan antika dükkânı, kentin kültürel hafızasına katkı sunuyor. Yıllar içinde biriktirilen yüzlerce eşya, nostalji meraklılarının yanı sıra hatıralarını tazelemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Mustafa Çot, uzun yıllardır antika biriktiriyor ve dükkânında geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Çıkrık, gaz lambası, kömürlü ütü, el dikiş makineleri, eski radyolar, plak çalarlar ve fotoğraf makinelerinin yer aldığı mekân, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Antikacı Çot, dükkanına giren herkesin burada farklı bir duygu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu kapıdan girdiğiniz zaman önüyle arkası arasında yaklaşık 100 yıl var. Biz 70’li yılların çocuklarıyız. Çocukluğumuzda artık kullanımı bitmiş, unutulmaya yüz tutmuş birçok ürün burada. İnsan bu eşyaların arasında huzur buluyor. Bir çay içip sohbet etmek bambaşka bir keyif veriyor. Misafirlerimiz ’5 dakika bakabilir miyim’ diye geliyor ama saatlerce kalıyorlar. Çünkü herkesin bu eşyalarda bir anısı var ya da merak ettikleri şeyleri soruyorlar. Biz de bildiğimiz kadarıyla anlatıyoruz. 2026 yılında ülkemizde böyle yerlerin olması memleketimiz için büyük bir kazanç. Burası insanı eskiye götürüyor, farklı duygular yaşatıyor. Bazen insan duygulanıyor. Herkese bu tür mekânları ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum"

Çot, antika ürünleri satmak istemediğini de dile getirerek: "Antika eşyaları almak isteyenler oluyor ama biz satmak istemiyoruz. Çünkü onlarla bir yaşanmışlığımız var. Vitrinimize girdikten sonra kardeşimiz, arkadaşımız gibi oluyorlar. İki gün gelmeyince burayı özlüyoruz."

Bakırdan ahşaba, eski teyplerden makaralı sistemlere, plak çalarlardan fotoğraf makinelerine kadar binlerce ürünün bulunduğu dükkân, dijital çağda geçmişi yaşamak isteyenler için özel bir adres. Zamana yolculuk yapmak isteyen herkesi bekliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA GEÇMİŞİN İZLERİNİ BUGÜNE TAŞIYAN ANTİKA DÜKKÂNI, KENTİN KÜLTÜREL HAFIZASINA KATKI SUNUYOR. YILLAR İÇİNDE BİRİKTİRİLEN YÜZLERCE EŞYANIN SERGİLENDİĞİ MEKÂN, NOSTALJİ MERAKLILARININ YANI SIRA HATIRALARINI TAZELEMEK İSTEYENLERİN UĞRAK NOKTASI HALİNE GELDİ