Kahramanmaraş'ta Yarıyılın İlk Günü: 'Bremen Mızıkacıları' Çocuk Tiyatrosu

Etkinlik Detayları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin ilk gününde çocukları hem eğlendirmek hem de eğitmek amacıyla kültür sanat programlarını başlattı. Program kapsamında sahnelenen 'Bremen Mızıkacıları' adlı çocuk tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde minik izleyicilerle buluştu.

Oyun iki seans halinde sahnelenirken salonu dolduran çocuklar, renkli kostümler ve hareketli sahne performansları eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Köpek, kedi, horoz ve eşeğin çiftlikten kovulduktan sonra başlayan macera dolu yolculukları, seyircilere neşeli dakikalar yaşattı.

Gösteri, yalnızca güldürmekle kalmayıp dostluk, dayanışma ve birlikte başarma gibi değerleri de çocuklara aktardı. Çocuklar karakterlerle birlikte şarkılara eşlik ederek oyuna aktif katılım gösterdi.

Ebeveynler etkinliği takdirle karşıladı; çocuklarının tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmesinden memnun olduklarını belirten anne babalar, bu tür kültür sanat faaliyetlerinin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını ifade ederek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

