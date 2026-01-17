Kütahya'da Yeni Kültür Mekanları: Gençlik Merkezi ve Hisarlı Ahmet Evi

Kütahya İl Özel İdaresi, kültür ve sanata yeni mekânlar kazandırdı

Kütahya İl Özel İdaresi, ulaşım ve altyapı hizmetleri, hizmet binaları ve okul yapımlarının yanı sıra kültür ve turizm alanındaki çalışmalarıyla kentin sosyal yaşamına önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda restore edilen iki tarihi yapı, kentin kültürel ve sanatsal hayatına kazandırıldı.

Gençlik Merkezi: Tarihi konağın modern işlevi

Pirler Mahallesi 110 ada 4, 5 ve 6 parsellerde yer alan ve metruk durumda bulunan konak, 20.05.2021 tarihinde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılarak restorasyonu tamamlandı. Yapı, yeni haliyle Gençlik Merkezi olarak düzenlenerek gençlerin kullanımına sunuldu.

Hisarlı Ahmet Evi: Kültürel miras ve buluşma noktası

Paşam Sultan Mahallesi 142 ada 2 ve 3 parsellerde bulunan ve metruk durumda olan Hisarlı Ahmet Evi de kamulaştırılarak restore edildi. Tarihi yapı ile hem Kütahya’nın önemli kültür değerlerinden Hisarlı Ahmet’in hatırası yaşatılacak hem de sanatseverler için yeni bir buluşma ve etkinlik mekânı oluşturulmuş olacak.

Her iki çalışmayla birlikte, kent merkezinde tarihi dokunun korunarak halkın kullanımına açılması hedefleniyor. Yenilenen mekânlar, Kütahya'nın kültür ve sanat yaşamına doğrudan katkı sağlayacak şekilde vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi.

