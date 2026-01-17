Kütahya'da Yeni Kültür Mekanları: Gençlik Merkezi ve Hisarlı Ahmet Evi

Kütahya İl Özel İdaresi, restore ettiği Gençlik Merkezi ve Hisarlı Ahmet Evi'ni vatandaşların hizmetine sundu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:19
Kütahya'da Yeni Kültür Mekanları: Gençlik Merkezi ve Hisarlı Ahmet Evi

Kütahya İl Özel İdaresi, kültür ve sanata yeni mekânlar kazandırdı

Kütahya İl Özel İdaresi, ulaşım ve altyapı hizmetleri, hizmet binaları ve okul yapımlarının yanı sıra kültür ve turizm alanındaki çalışmalarıyla kentin sosyal yaşamına önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda restore edilen iki tarihi yapı, kentin kültürel ve sanatsal hayatına kazandırıldı.

Gençlik Merkezi: Tarihi konağın modern işlevi

Pirler Mahallesi 110 ada 4, 5 ve 6 parsellerde yer alan ve metruk durumda bulunan konak, 20.05.2021 tarihinde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılarak restorasyonu tamamlandı. Yapı, yeni haliyle Gençlik Merkezi olarak düzenlenerek gençlerin kullanımına sunuldu.

Hisarlı Ahmet Evi: Kültürel miras ve buluşma noktası

Paşam Sultan Mahallesi 142 ada 2 ve 3 parsellerde bulunan ve metruk durumda olan Hisarlı Ahmet Evi de kamulaştırılarak restore edildi. Tarihi yapı ile hem Kütahya’nın önemli kültür değerlerinden Hisarlı Ahmet’in hatırası yaşatılacak hem de sanatseverler için yeni bir buluşma ve etkinlik mekânı oluşturulmuş olacak.

Her iki çalışmayla birlikte, kent merkezinde tarihi dokunun korunarak halkın kullanımına açılması hedefleniyor. Yenilenen mekânlar, Kütahya'nın kültür ve sanat yaşamına doğrudan katkı sağlayacak şekilde vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi.

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ'NDEN KÜLTÜR VE SANATA YENİ MEKÂNLAR

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ'NDEN KÜLTÜR VE SANATA YENİ MEKÂNLAR

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ'NDEN KÜLTÜR VE SANATA YENİ MEKÂNLAR

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Kültür ve Gelecek Vizyonu Buluşması
2
Kütahya'da Yeni Kültür Mekanları: Gençlik Merkezi ve Hisarlı Ahmet Evi
3
Van Müzesi Geçici Olarak Kapatıldı — Bakım ve Onarım (13 Ocak 2026)
4
Yozgat’ta Fenni Efendi Müzesi Cevizli Konak’ta Açıldı
5
Kütahya’da Sıtkı Olçar Sezonu Finali: Kahveci 116 Etkinliği Vurguladı
6
Burhaniye'de Eski Halılara Yeni Hayat: Handan Hasgül'ün Atölyesi
7
Başkan Uysal: 'Kara Çadır, Bu Ülkenin Vicdanıdır' — 8. Yörük Çalıştayı Antalya'da

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları