Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu: Telesiyej Kuyrukları ve Sucuk Ekmek Keyfi

Uludağ'da sömestr ve hafta sonu yoğunluğu birleşti

Türkiye genelinde okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte Uludağ zirvesi turist akınına uğradı. Yurdun birçok yerinden yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, zirveye çıkmak için telesiyej önlerinde metrelerce kuyruk oluşturdu. Zirvede ziyaretçiler, kayak ve snowboard keyfinin yanı sıra ateş başında sucuk ekmek yiyip salep içerek soğuğun tadını çıkardı.

Yoğunluk ve konaklama

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da hava sıcaklığı -7 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığı 78 santimetre seviyesinde kaydedildi. Yılbaşını yüzde 80 doluluk oranıyla geçiren zirvede, sömestr tatiliyle birlikte 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 20 otel ve kamuya ait 7 misafirhanede doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Hafta sonu zirveye çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler telesiyejler önünde uzun kuyruklar oluşturdu; dakika dakika sıra bekleyen tatilciler karın keyfini doyasıya yaşadı.

Turizm işletmecisi Mustafa Özdemir

Mustafa Özdemir, Uludağ’ın kendine has iklimi ve kar kalitesine dikkat çekerek şunları söyledi: "Uludağ’a kar biraz geç geldi. Ama şu anda karın kalitesi çok iyi, dolayısıyla pistlerimiz de kayak yapmaya müsait. Kayak merkezlerinde en fazla kar yağan yer Uludağ’dır. Ayrıca Uludağ’ın iklimi kendine has özel bir iklim. Dolayısıyla Türkiye’den ve dünyanın birçok noktasından tatilciler burayı tercih ediyor. Şu anda da ciddi bir yoğunluk var. Bizler aylar öncesinden hazırlığımızı tamamladık. Burada tatilcilerimizin keyifli vakit geçirmesi için çalışıyoruz".

Zirveden izlenimler

Öğrenciler ve aileler pistlerde snowboard ve kayak yaparken, bazı günübirlik gelenler poşet ve yanlarında getirdikleri kızaklarla eğlendi. Ateş başında sucuk ekmek yapan ziyaretçiler de soğuğa rağmen keyifli anlar yaşadı. Ziyaretçilerden Esin Bulut ise deneyimini şöyle anlattı: "Şu an Uludağ zirvesindeyiz ve hava eksi 7 derece, ateş başında sucuk ekmek keyfi yapıyoruz. Hava oldukça soğuk ama Uludağ’ın enerjisi bambaşka. Burada arkadaşlarımızla dans ediyoruz. Yemek sonrası kış aylarının vazgeçilmezi salep içerek ısınmaya çalışacağız. Her zaman geldiğimiz bir yer değil ama gelmişken de keyfini çıkarmak istiyoruz".

