Uğur Altun'un 'Sıra Sende!' Society of Illustrators Seçkisinde

İzmir’den New York’a 'Sıra Sende!'

Uğur Altun tarafından yazılıp resimlenen 'Sıra Sende!', Society of Illustrators tarafından uluslararası seçkiye seçilerek New York'ta sergilenecek.

Kitabın özü

'Sıra Sende!', harflerden korkan, b ile d’yi birbirine karıştıran ve okuma sürecinde zorlanan bir çocuğa şefkatle yaklaşan bir anlatı sunuyor. Kitap, çocukların kendilerini keşfetme yolculuğunda yalnız olmadıklarını hatırlatarak her yaştan okura cesaret ve destek mesajı veriyor.

Sergi ve koleksiyon

Kitap, seçki kapsamında 10 Nisan 2026 tarihinde Museum of Illustration'da kitap kategorisinde sergilenecek. Serginin ardından eser, müzenin kalıcı koleksiyonuna dahil edilecek.

Yazar ve sanatçı hakkında

Uğur Altun, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde İngilizce Sanatta Yeterlilik programına devam ediyor ve daha önce Grafik Tasarım Bölümü’nde İllüstrasyon dersleri verdi. Uluslararası ödüllü bir illüstratör ve grafik tasarımcı olan Altun, eserinin çocukluğun şefkatini yansıttığını belirtti.

Altun'un açıklaması: "Bu kitapta kendi çocukluğumdan yola çıktım. Harflerle kurulan zorlayıcı ilişkiyi, öğrenme sürecinde yaşanan kaygıları ve bu kırılgan anlarda bir yetişkin desteğinin ne kadar dönüştürücü olabileceğini görünür kılmak istedim. Anneannemle oynadığımız, harfleri bir sınav ya da korku nesnesi olmaktan çıkarıp bir oyun alanına dönüştüren küçük oyunu bugün hâlâ hatırlıyorum. Yanlış yapmanın sorun olmadığı, denemenin ve birlikte gülmenin öncelikli olduğu o anlar, kendimi güvende hissettiğim ilk öğrenme deneyimlerimdi. Sıra Sende!, çocuğun eksik ya da yetersiz olmadığını; sadece anlaşılmaya, eşlik edilmeye ve yüreklendirilmeye ihtiyaç duyduğunu hatırlatan bir anlatı."

Society of Illustrators

Society of Illustrators, 1901 yılında New York’ta kuruldu ve günümüzde çağdaş illüstrasyon alanında küresel bir referans noktası olarak kabul ediliyor. Kurumun yıllık seçkileri, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce başvuru arasından alanında en nitelikli çalışmaları bir araya getiriyor.

