Kapadokya'da Gece Turizmine Yeni Rota: Ortahisar Aydınlandı

Kapadokya'da Ortahisar'ın Balkan ve Kolastra vadileri ile Ortahisar Kalesi çevre dostu aydınlatma ile gece turizmine açıldı; proje 2025 Aralık'ta tamamlandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:55
UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesinde gece turizmini canlandırma çalışmaları sürüyor. Daha önce Uçhisar Güvercinlik Vadisi, Cevizlibağ ve Uçhisar Kalesi’nde uygulanan projelerin ardından, Ortahisar Balkan (Balkanderesi) ve Kolastra vadileri ile Ortahisar Kalesi de akşam saatlerinde aydınlatılarak ziyaretçilere açıldı.

Proje Detayları

Kapadokya Alan Başkanlığı ile Ortahisar Belediye Başkanlığı iş birliğinde yürütülen çevre dostu aydınlatma projesi kapsamında, toplam bin 200 metre uzunluğundaki Balkan ve Kolastra vadileri ile bölgenin simge yapılarından Ortahisar Kalesi akşamları ışıklandırılıyor. Sistemler, doğal dokuya ve tarihi kimliğe zarar vermeyecek şekilde tasarlandı ve vadiler ile kale adeta yeniden hayat buldu.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde uygulanan proje ile daha önce sadece gündüz ziyaret edilebilen vadiler, artık geceleri de güvenle gezilebilen alanlar haline geldi. Yeni aydınlatma sistemi, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken Ortahisar Kalesi’nin gece siluetine de güçlü bir estetik kazandırdı. Projenin 2025 yılı Aralık ayında tamamlandığı bildirildi.

Yetkililer ve Teknik Yaklaşım

Proje sonrası Kapadokya Alan Başkanı ve Ortahisar Belediye Başkanı aydınlatılan alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerde, aydınlatma sistemlerinin kaya oluşumlarına müdahale edilmeden, doğal ve tarihi dokuya saygılı bir anlayışla kurulduğu vurgulandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş uygulanan teknolojinin çevre dostu olduğuna dikkat çekerek, "Biyolojik dengeyi koruyacak gün ışığı tonlarında projeksiyonlar tercih edildi. Bu sayede hem ziyaretçilerimizin güvenliği artırıldı hem de Ortahisar Kalesi ile vadiler estetik bir gece görünümüne kavuştu" dedi.

Ayrıca, Balkanderesi Vadisi, Kolastra Vadisi ve Ortahisar Kalesi’nde kullanılan elektrik enerjisinin Ortahisar Belediyesi’ne ait Güneş Enerji Sistemlerinden sağlanacağı belirtildi.

Yerel Görüşler ve Beklentiler

Ortahisar beldesinde yaşayan Kadriye Yılmaz uygulama hakkında, "Daha önce vadilerimiz çok karanlıktı ve dikkat çekmiyordu. Şimdi ışıklandırma sayesinde gelen turistler durup fotoğraf çekiyor. Bölgemiz için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Yetkililer, yeni sistemle birlikte gece yürüyüşlerinin daha konforlu hale geleceğini ve bölgedeki turizm hareketliliğinin önemli ölçüde artmasının beklendiğini ifade etti.

