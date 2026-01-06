BŞEÜ'ye Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Büyük Başarı

BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümü'nden Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Büyük Başarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en uzun soluklu sanat yarışması olan ve bu yıl yetmiş yedincisi gerçekleştirilen Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçları açıklandı.

Yarışmada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyelerinin eserleri ödül ve sergileme listelerinde yer aldı.

Emre Can 'Zaman Eğrisi' ile Başarı Ödülü'nü Kazandı

BŞEÜ öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Emre Can, üç boyutlu yazıcı teknolojileri ile elle şekillendirme tekniklerini bir arada kullanarak ürettiği 'Zaman Eğrisi' adlı eseriyle, 783 başvuru arasından seçilerek seramik kategorisinde verilen üç ödülden birine layık görüldü ve Başarı Ödülünün sahibi oldu.

Sergilemeye Değer Gösterilen Eserler

Yarışmada Resim, Heykel, Özgün Baskı Resim ve Seramik kategorilerinde toplam 12 eser ödüllendirildi, 39 eser ise sergilenmeye hak kazandı.

BŞEÜ'den Doç. Mine Poyraz'ın 'Kadın Bedeninde Dünyalar Oluşturmak' adlı eseri ile bölümümüz Araştırma Görevlisi Ozan Bebek'in 'Tortul' adlı eseri de sergilenmeye değer görüldü.

