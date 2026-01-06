BŞEÜ'ye Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Büyük Başarı

BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyeleri, Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda ödül ve sergileme başarıları elde etti; Emre Can Başarı Ödülü aldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:17
BŞEÜ'ye Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Büyük Başarı

BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümü'nden Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Büyük Başarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en uzun soluklu sanat yarışması olan ve bu yıl yetmiş yedincisi gerçekleştirilen Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçları açıklandı.

Yarışmada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyelerinin eserleri ödül ve sergileme listelerinde yer aldı.

Emre Can 'Zaman Eğrisi' ile Başarı Ödülü'nü Kazandı

BŞEÜ öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Emre Can, üç boyutlu yazıcı teknolojileri ile elle şekillendirme tekniklerini bir arada kullanarak ürettiği 'Zaman Eğrisi' adlı eseriyle, 783 başvuru arasından seçilerek seramik kategorisinde verilen üç ödülden birine layık görüldü ve Başarı Ödülünün sahibi oldu.

Sergilemeye Değer Gösterilen Eserler

Yarışmada Resim, Heykel, Özgün Baskı Resim ve Seramik kategorilerinde toplam 12 eser ödüllendirildi, 39 eser ise sergilenmeye hak kazandı.

BŞEÜ'den Doç. Mine Poyraz'ın 'Kadın Bedeninde Dünyalar Oluşturmak' adlı eseri ile bölümümüz Araştırma Görevlisi Ozan Bebek'in 'Tortul' adlı eseri de sergilenmeye değer görüldü.

BŞEÜ'DEN DEVLET RESİM VE HEYKEL YARIŞMASI’NDA BÜYÜK BAŞARI

BŞEÜ'DEN DEVLET RESİM VE HEYKEL YARIŞMASI’NDA BÜYÜK BAŞARI

BŞEÜ'DEN DEVLET RESİM VE HEYKEL YARIŞMASI’NDA BÜYÜK BAŞARI

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seddülbahir Kalesi EMYA 2026 Adayı: Bakan Ersoy Restorasyona Vurgu Yaptı
2
Nilüfer'de 'Filistin Sinema Günleri' 9-15 Ocak Konak Kültürevi'nde
3
Kepez Kent Tiyatrosu'ndan 'Dilek Elması' — Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu
4
Kasaba Köyü'nde Tarihi Hamam Restore Edilecek: Mahmut Bey Camii Çevresi
5
BŞEÜ'ye Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Büyük Başarı
6
Limak 50. Yıl Konserleri: Agrest, Karahan ve Gheorghiu ile Şubat'ta Başlıyor
7
Muratpaşa 8. Yörük Çalıştayı 17 Ocak’ta: 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları