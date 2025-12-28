DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.249,7 0,03%
BITCOIN
3.752.606,23 0,13%

İznik Konsili 1700 Yıl Sonra İlk Kez Kültürel Etkinlikle Anılacak

İznik Konsili, 325'ten sonra 1700 yıl sonra 31. Noel Baba etkinlikleri kapsamında kültürel programla anılacak; görme engelli yurttaşlar onur konuğu olacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:34
İznik Konsili 1700 Yıl Sonra İlk Kez Kültürel Etkinlikle Anılacak

İznik Konsili 1700 yıl sonra ilk kez kültürel etkinlikle anılacak

İznik’te 325 yılında gerçekleşen ve Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan İznik Konsili, aradan geçen 1700 yılın ardından ilk kez kültürel bir programla anılacak. Etkinlikler, 31. Noel Baba ile Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek.

Açılış ve anma töreni

Program, İznik Gölü kıyısında bulunan Aziz Neofitos Bazilikasının seyir platformunda gerçekleştirilecek açılışla başlayacak. Açılışta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler, görevleri başında hayatını kaybeden askerler, milletin bağımsızlığı uğruna mücadele eden isimsiz kahramanlar ile Gazzede ve tüm savaşlarda yaşamını yitiren çocuklar anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Sunum ve onur konukları

Aynı platformda düzenlenecek kültürel etkinliğin sunumunu görme engelli Halil Bilgiç yapacak. Etkinliklerin onur konuğu ise İstanbul’dan gelecek görme engelli yurttaşlar olacak ve program bu yönüyle toplumsal kapsayıcılığı öne çıkaracak.

Konferans: 1700 Yıl Önce - 1700 Yıl Sonra

Etkinlikler kapsamında "1700 Yıl Önce - 1700 Yıl Sonra: Arama Konferansı" düzenlenecek. Konferansta, Roma İmparatoru I. Konstantin’in 325 yılında İznik Konsili’ni toplama gerekçeleri ve konsilde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Tarihçiler, akademisyenler, milletvekilleri, gazeteciler ve araştırmacıların katılımıyla 1700 yıl önceki süreç ile günümüz değerlendirmeleri birlikte tartışılacak.

Ödül ve tarihsel boyut

Program kapsamında, anti-siyonist entelektüel çevrelerde önemli bir yere sahip olan Yahudi Haham Yaakov Shapiro’ya Noel Baba Barış Ödülü verilecek. Etkinlikler, İznik Konsili’ne 1700 yıl önce katılan Antalyalı Aziz Nikolaus anısına düzenlenen ve bu yönüyle 1700 yıl içerisindeki ilk kapsamlı anma programı olma özelliğini taşıyor. Böylece İznik Konsili, tarihte ilk kez 1700 yıl sonra, 2025 yılında kültürel bir etkinlikle anılmış olacak.

Organizasyon ve hedef

Noel Baba Barış Konseyi tarafından organize edilen etkinlikler hakkında konuşan Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, programların barış, tarihsel hafıza ve toplumsal farkındalık açısından önemli bir buluşma olacağını ifade etti.

YAHUDİ HAHAM YAAKOV SHAPİRO

YAHUDİ HAHAM YAAKOV SHAPİRO

31. NOEL BABA İLE DÜNYA BARIŞINA ÇAĞRI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK PROGRAMDA, GÖRME...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İznik Konsili 1700 Yıl Sonra İlk Kez Kültürel Etkinlikle Anılacak
2
Buharkent'te 28. Geleneksel Doğa Yürüyüşü Karura Harabeleri'ne Uzandı
3
Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
4
Edirne'de Tarihi Seferşah Alanı Yeniden Hayat Buluyor
5
Ayvalık’ta Yeni Yıla Özel Konser: Gençlik Korosu ve Dengin Ceyhan
6
Haliliye Belediyesi Standı İstanbul'da Büyük İlgi Gördü

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları