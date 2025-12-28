İznik Konsili 1700 Yıl Sonra İlk Kez Kültürel Etkinlikle Anılacak

İznik Konsili 1700 yıl sonra ilk kez kültürel etkinlikle anılacak

İznik’te 325 yılında gerçekleşen ve Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan İznik Konsili, aradan geçen 1700 yılın ardından ilk kez kültürel bir programla anılacak. Etkinlikler, 31. Noel Baba ile Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek.

Açılış ve anma töreni

Program, İznik Gölü kıyısında bulunan Aziz Neofitos Bazilikasının seyir platformunda gerçekleştirilecek açılışla başlayacak. Açılışta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler, görevleri başında hayatını kaybeden askerler, milletin bağımsızlığı uğruna mücadele eden isimsiz kahramanlar ile Gazzede ve tüm savaşlarda yaşamını yitiren çocuklar anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Sunum ve onur konukları

Aynı platformda düzenlenecek kültürel etkinliğin sunumunu görme engelli Halil Bilgiç yapacak. Etkinliklerin onur konuğu ise İstanbul’dan gelecek görme engelli yurttaşlar olacak ve program bu yönüyle toplumsal kapsayıcılığı öne çıkaracak.

Konferans: 1700 Yıl Önce - 1700 Yıl Sonra

Etkinlikler kapsamında "1700 Yıl Önce - 1700 Yıl Sonra: Arama Konferansı" düzenlenecek. Konferansta, Roma İmparatoru I. Konstantin’in 325 yılında İznik Konsili’ni toplama gerekçeleri ve konsilde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Tarihçiler, akademisyenler, milletvekilleri, gazeteciler ve araştırmacıların katılımıyla 1700 yıl önceki süreç ile günümüz değerlendirmeleri birlikte tartışılacak.

Ödül ve tarihsel boyut

Program kapsamında, anti-siyonist entelektüel çevrelerde önemli bir yere sahip olan Yahudi Haham Yaakov Shapiro’ya Noel Baba Barış Ödülü verilecek. Etkinlikler, İznik Konsili’ne 1700 yıl önce katılan Antalyalı Aziz Nikolaus anısına düzenlenen ve bu yönüyle 1700 yıl içerisindeki ilk kapsamlı anma programı olma özelliğini taşıyor. Böylece İznik Konsili, tarihte ilk kez 1700 yıl sonra, 2025 yılında kültürel bir etkinlikle anılmış olacak.

Organizasyon ve hedef

Noel Baba Barış Konseyi tarafından organize edilen etkinlikler hakkında konuşan Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, programların barış, tarihsel hafıza ve toplumsal farkındalık açısından önemli bir buluşma olacağını ifade etti.

YAHUDİ HAHAM YAAKOV SHAPİRO