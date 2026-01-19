Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Ankara'da: Konser Gelirleri Burs İçin

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası'nın Ankara konseri yoğun ilgi gördü; elde edilen gelirler Sabit Dağsuyu Vakfı bursiyerlerine aktarılacak.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 23:25
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 23:30
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Ankara'da: Konser Gelirleri Burs İçin

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Ankara'da Sahne Aldı

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, Sabit Dağsuyu Bilim Sanat Eğitim Vakfı iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında verdiği konserde Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Konser, yoğun katılımla gerçekleşti ve izleyiciler çalınan eserleri büyük bir ilgiyle dinledi.

Gelirler bursiyerlere aktarılacak

Konser öncesinde konuşan Sabit Dağsuyu Bilim Sanat Eğitim Vakfı Genel Koordinatörü İlker Deniz Başuğur, organizasyonun amacını ve beklentilerini şöyle özetledi:

"Birincisi bu konserin tüm gelirleri bizim bursiyerlerimize aktarılacak, onların kariyerlerine, eğitim yolculuklarına hizmet edecek. İkincisi çok güzel bir program ama ilk defa bu kadar seyirciyle interaktif karşılıklı etkileşimli bir konser yaptık. Üçüncüsü bu konser bence bu yıl boyunca konuşulacak. Konserde Ayşe Şenoğul, Mert Süngü ve Murat Cem Orhan gibi çok değerli üç müzisyen var. Ayrıca Özge Özder de bütün bu müziği seyirciye aktaracak, anlatıcı rolünde olacak".

Destek ve gelecek planları

Başuğur, konser gelirlerinin tamamının bursiyerlere aktarılacağını vurgulayarak, "Bu gelirlerin hepsini biz bursiyerlerimize aktarmak istiyoruz. Çünkü Türkiye’de çok yetenekli gençler var. Bu gençlerin yardıma ihtiyaçları var, desteğe ihtiyaçları var. Ve bu desteği en azından çorbada küçük bir tuz olacak sağlamaya çalışıyoruz. Onlara kariyer yolculuklarında yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Başuğur, ayrıca 2026 yılı boyunca müzik ve diğer alanlardaki çalışmaların süreceğini belirtti: "Küçük gruplarla ve Beta Enerji Filarmoni Orkestrası’yla konserlerimiz devam edecek. Türkiye bizi izlemeye devam etsin lütfen. Bu konser çok kısa bir zamanda Ankara halkına duyuruldu. Ankaralı sanatseverlerle buluşmak için çok uzun bir zamanımız yoktu ama bize çok destek verdiler. Bugün burayı dolduracak Ankaralı dinleyicilere, seyircilere ve sanatseverlere ayrı bir pencere açarak teşekkür etmek istiyorum."

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NDA BETA ENERJİ FİLARMONİ ORKESTRASI KONSER VERDİ.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NDA BETA ENERJİ FİLARMONİ ORKESTRASI KONSER VERDİ.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NDA BETA ENERJİ FİLARMONİ ORKESTRASI KONSER VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gömeç Kent Tiyatrosu, Ferhat Şensoy'in "Çok Tuhaf Soruşturma" ile Salonları Doldurdu
2
Kahramanmaraş'ta Yarıyılın İlk Günü: 'Bremen Mızıkacıları' Çocuk Tiyatrosu
3
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Ankara'da: Konser Gelirleri Burs İçin
4
Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu
5
Samsun'da 9. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu — Yerel Yönetimler ve Müzeler
6
Buharkent'te 14 kilometrelik trekking rotası: Kaura Harabeleri'ne yoğun ilgi
7
60 Ülkeden 120 Kültür Elçisi Gaziantep'i Keşfe Geldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları