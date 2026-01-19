Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Ankara'da: Konser Gelirleri Burs İçin

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Ankara'da Sahne Aldı

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, Sabit Dağsuyu Bilim Sanat Eğitim Vakfı iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında verdiği konserde Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Konser, yoğun katılımla gerçekleşti ve izleyiciler çalınan eserleri büyük bir ilgiyle dinledi.

Gelirler bursiyerlere aktarılacak

Konser öncesinde konuşan Sabit Dağsuyu Bilim Sanat Eğitim Vakfı Genel Koordinatörü İlker Deniz Başuğur, organizasyonun amacını ve beklentilerini şöyle özetledi:

"Birincisi bu konserin tüm gelirleri bizim bursiyerlerimize aktarılacak, onların kariyerlerine, eğitim yolculuklarına hizmet edecek. İkincisi çok güzel bir program ama ilk defa bu kadar seyirciyle interaktif karşılıklı etkileşimli bir konser yaptık. Üçüncüsü bu konser bence bu yıl boyunca konuşulacak. Konserde Ayşe Şenoğul, Mert Süngü ve Murat Cem Orhan gibi çok değerli üç müzisyen var. Ayrıca Özge Özder de bütün bu müziği seyirciye aktaracak, anlatıcı rolünde olacak".

Destek ve gelecek planları

Başuğur, konser gelirlerinin tamamının bursiyerlere aktarılacağını vurgulayarak, "Bu gelirlerin hepsini biz bursiyerlerimize aktarmak istiyoruz. Çünkü Türkiye’de çok yetenekli gençler var. Bu gençlerin yardıma ihtiyaçları var, desteğe ihtiyaçları var. Ve bu desteği en azından çorbada küçük bir tuz olacak sağlamaya çalışıyoruz. Onlara kariyer yolculuklarında yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Başuğur, ayrıca 2026 yılı boyunca müzik ve diğer alanlardaki çalışmaların süreceğini belirtti: "Küçük gruplarla ve Beta Enerji Filarmoni Orkestrası’yla konserlerimiz devam edecek. Türkiye bizi izlemeye devam etsin lütfen. Bu konser çok kısa bir zamanda Ankara halkına duyuruldu. Ankaralı sanatseverlerle buluşmak için çok uzun bir zamanımız yoktu ama bize çok destek verdiler. Bugün burayı dolduracak Ankaralı dinleyicilere, seyircilere ve sanatseverlere ayrı bir pencere açarak teşekkür etmek istiyorum."

