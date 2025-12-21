DOLAR
Kars-Ardahan-Iğdır Memleket Günleri Arnavutköy'de Kardeşlik Köprüsü

Arnavutköy Şehir Parkı'nda başlayan Kars, Ardahan ve Iğdır Memleket Günleri, yöresel lezzetler ve kültürel programlarla üç gün sürecek etkinlikte kardeşlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:49
Açılış ve Katılım

Arnavutköy Şehir Parkı'nda başlayan etkinlik, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Üç gün sürecek programda Kars, Ardahan ve Iğdır'ın kadim kültürü, yöresel ürün stantları, el sanatları sergileri ve sahne sunumlarıyla ziyaretçilere tanıtılıyor.

Yetkililerin Mesajları

Mahmut Ersanlıoğlu etkinlikte, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın serhat illeri olarak güçlü bir tarihsel hafızaya ve birlik kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, etkinliği "bu coğrafya Türkiye’nin birlik fotoğrafıdır" sözleriyle nitelendirdi.

Mustafa Candaroğlu ise Memleket Günleri'nin 12 hafta boyunca Arnavutköy'ü farklı kültürlerin buluşma noktası haline getirdiğini belirtti ve "Bu üç kadim şehir, vatan sevgisinin, fedakârlığın ve güçlü kültürel mirasın sembolüdür. Bugün bu değerleri Arnavutköy’de hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Candaroğlu, programların amacının unutulmaya yüz tutan komşuluk ve hemşehrilik bağlarını canlandırmak olduğunu ve kurulan gönül köprülerinin kalıcı olacağını vurguladı.

Etkinlikler ve Lezzetler

Etkinlik alanında Kars’ın yöresel mutfağı, Ardahan’ın doğal ürünleri ve Iğdır’ın bereketli topraklarından çıkan lezzetler ziyaretçilerle buluşuyor. Katılımcılar, Doğu Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü ve geleneklerini üç gün boyunca deneyimleme fırsatı bulacak.

Süre ve Kapanış

Kars-Ardahan-Iğdır Memleket Günleri, pazar akşamına kadar Arnavutköy Şehir Parkı'nda sürecek. Organizasyon, İstanbul'un dört bir yanından gelen ziyaretçileri kardeşlik ve dayanışma atmosferinde bir araya getirmeyi sürdürecek.

