Şehzade Mahmut'un puşidesi Samsun'da hazırlanıyor

İstanbul Şehzadeler Türbesi'nde bulunan Şehzade Mahmut'a ait sandukanın puşidesi, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde işleniyor. Proje, Osmanlı dönemi mezar örtüsü geleneğini yaşatmayı hedefliyor.

Proje ve geçmiş çalışmalar

Osmanlı döneminde mezar sandukalarının üzerine örtmek için kullanılan puşidelerin yıpranması üzerine 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen Puşide Projesi'nde Samsun ekibi Maraş işi tekniği ile birçok puşideyi tamamladı.

Bugüne kadar tamamlanan puşideler arasında Sultan 4. Mustafa, Şehzade Selim, Şehzade Orhan, Şehzade Hasan, Şehzade Numan, Mihrimah Sultan ve Gevherhan Sultan puşideleri bulunuyor. Şu an ise usta öğreticiler Şehzade Mahmut'un puşidesi üzerinde çalışıyor.

Enstitü yetkililerinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü arasında 2016 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen Puşide Projesi çerçevesinde, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü olarak sekizinci projemiz üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılı Nisan ayında başlanan, İstanbul Şehzadeler Türbesi’nde bulunan Şehzade Mahmut’a ait sandukanın puşidesi, enstitümüzün puşide atölyesinde işlenmeye devam edilmektedir"

Proje, tarihi mirasın korunması ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması açısından önem taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından puşidenin İstanbul Şehzadeler Türbesi'ne teslim edilmesi bekleniyor.

