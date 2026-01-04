Kayseri'de Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşümü Yerinde İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihî dokuyu koruyarak güvenli ve çağdaş bir şehir merkezi oluşturmayı amaçlayan Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Proje, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde, Cumhurbaşkanı Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen bölgede uygulanıyor. 1. Etap çalışmaları titizlikle sürdürülüyor; hak sahiplerine yeni bağımsız bölümler teslim edilirken boşaltılan eski yapıların kontrollü yıkımları tamamlandı.

Başkan Büyükkılıç'a Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem ile Cami-i Kebir Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Çarşıbaşı eşlik etti. İnceleme sırasında Büyükkılıç, Kayseri'nin bir esnaf şehri olduğunu vurgulayarak dönüşümün esnaf mağduriyeti yaşatılmadan yürütüldüğünü belirtti.

Büyükkılıç, önce esnafa ait alanların hayata geçirildiğini, ardından Suriçi bölgesindeki çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Camikebir'i Camikebir Külliyesi olarak nitelendiren Büyükkılıç, yapının Danışmendli dönemine, Mehmet Melikgazi Hazretleri'nin yaşadığı döneme ait olduğunu hatırlattı.

Çalışmalar sırasında kamuoyunda 'Camikebir'in kıblesinde bir medrese olduğu' yönündeki söylemler doğrulanarak medrese izlerine ulaşıldı. Büyükkılıç, bu alanın kazılarak projelendirileceğini ve ayağa kaldırılacağını ifade etti.

"Medresenin izleri ortaya çıktı, kazısını yapıp, projelendirip, ayağa kaldırıp, şehrimize, şehrimizin kurucusu Mehmet Melikgazi hazretlerine vefa borcumuzu ödeyeceğiz ve hep beraber ruhuna okuyacağız", dedi Büyükkılıç. Çalışmaların etap etap sürdüğünü vurguladı.

Camikebir bölgesinde hummalı çalışmalar devam ediyor; 1950'li yıllarda yapılmış, depreme dayanıklı olmayan yapılar kaldırılıyor. Başkan, bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Camikebir'in kuzeyinde esnafların bulunduğu alan için gerekli projelendirmelerin tamamlandığını söyleyen Büyükkılıç, bölgede 'gökdelen' olarak nitelendirilen yapıların kaldırılarak Camikebir'in siluetinin ve çevresinin rahatlatılacağını aktardı. Yeni çalışmaların bölgenin dokusuna uygun şekilde etap etap genişletileceğini bildirdi.

Projede görev alan ekibi tecrübeli, samimi ve gayretli olarak nitelendiren Büyükkılıç, ekip arkadaşlarını tebrik etti ve projeye verdiği destek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Ayrıca Camikebir'in Allah dostları tarafından 'Kâbe-i Muazzama'nın bir şubesi' olarak nitelendirildiğini, burada namaz kılmanın ayrı bir manevi iklim oluşturduğunu ifade etti.

Turizm Potansiyeli ve Ödül

Cami-i Kebir Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Çarşıbaşı, Camikebir bölgesinin Erciyes'ten sonra Kayseri'nin en büyük turizm alanlarından biri olacağını belirtti. Medresenin ortaya çıkarılması ve külliye bütünlüğünün sağlanmasıyla bölgenin güçlü bir turizm potansiyeline kavuşacağı vurgulandı.

İncelemelerin ardından Başkan Büyükkılıç, Camikebir bölgesindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Öte yandan Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, KentFest 2025 Belediye Ödülleri kapsamında "En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye" ödülüne layık görülerek ulusal ölçekte takdir topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni etaplara geçerek şehir merkezinde tarihî kimliği koruyan, güvenli ve nitelikli yaşam alanları oluşturmaya devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; TARİHÎ DOKUYU KORUYARAK GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ BİR ŞEHİR MERKEZİ OLUŞTURMAYI HEDEFLEYEN, ULUSAL ÖDÜLLÜ SURİÇİ CAMİKEBİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK, PROJENİN KAYSERİ’NİN GELECEĞİNE YÖN VERECEĞİNİ VURGULADI.