Kilis'in Altın Sarısı Lezzeti 'Gerebiç' Yıl Boyu Tezgahta

Kilis’e özgü kurabiye gerebiç, 40 yıllık ustalıkla Ramazan dahil yıl boyunca talep görüyor; irmik, un, zeytinyağı ve boz fıstıkla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:45
Kilise özgü kurabiye gerebiç, kendine has tadı ve altın sarısı rengiyle yılın her mevsiminde yoğun talep görüyor. Ramazan ayında tüketimi artan gerebiç, son dönemdeki talep sayesinde 12 ay boyunca tezgahlarda yer alıyor.

Ustalık kuşaktan kuşağa

Yaklaşık 40 yıldır gerebiç ustalığı yapan Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, mesleğini babasından öğrendiğini belirtti.

"Mesleğimiz kuşaktan kuşağa devam ediyor"

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Yeşilbahçeci, "Bu mesleği babamdan öğrendim, ustam babamdı. Şimdi de oğlum yetişiyor. Mesleğimiz kuşaktan kuşağa devam ediyor. Gerebiç irmik, un ve zeytinyağının karışımıyla yapılıyor. Kilis’in halis zeytinyağı kullanılıyor. İçerisindeki boz fıstık, gerebiçe asıl tadını veriyor. Altın sarısı rengi de bu emeğin ve sevginin karşılığıdır. Gerebiç, Kilis’e özgü bir kurabiyedir. Ürdün’den bu tarafa gelmiş bir lezzet olup, Mersin’de ‘kerebiç’ olarak bilinen ürünle hiçbir alakası yoktur" dedi.

Genç ustanın hedefi

Ahmet Can Yeşilbahçeci ise 6 yıldır gerebiç üretimi yaptığını, mesleği babasından öğrendiğini söyledi. Üretimde fıstıklı ve cevizli çeşitlerin bulunduğunu, talebin yüksek olduğunu vurguladı.

"Meslek çok zevkli. İnşallah kuşaktan kuşağa devam edecek. Gerebiçlerimiz yıl boyunca üretiliyor. Fıstıklı ve cevizli olmak üzere her çeşidi mevcut. Talep oldukça fazla. Hedefim gerebiç satarak araba almak. Ustalık olduktan sonra hiçbir iş zor değildir" şeklinde konuştu.

Müşteri yorumu

Müşterilerden Mehmet Demir de gerebiçin tadını överek, "Tadı enfes, on numara. Herkese tavsiye ederim, gerçekten çok lezzetli" diye konuştu.

