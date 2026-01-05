DOLAR
Kilis katmeri Halep’e taşınıyor

Kilis’te nesilden nesile aktarılan katmer ustalığı, bu kez Suriyeli bir genç ustaya öğretilip Halep’e taşınacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:12
Bir zamanlar Halep’ten Kilis’e uzanan katmer ustalığı, yıllar sonra tersine dönerek bu kez Kilis’ten Halep’e taşınıyor. Ailenin nesiller boyu süren mesleği, şimdi Suriyeli bir genç usta tarafından Halep’te yaşatılacak.

Tarihten günümüze ustalık zinciri

Mesleğin aile içindeki yolculuğunu anlatan Sinan Gözüuykulu, bu ustalık hattının kökenine işaret ediyor: "1940 yılında Halep’ten gelen bir usta, Kilis’te dedeme bu mesleği öğretiyor. Dedem babama, babam da bana aktarıyor. Şimdi ise ben Ahmet kardeşimize öğrettim. Devir tam tersine döndü. Artık biz Suriye’ye usta göndereceğiz. Ahmet, orada Kilis katmerini, Kilis cennet çamurunu, Kilis’in kültürünü ve damak zevkini tanıtacak. 11 yaşından beri bu mesleğe çok yatkın bir çocuk".

Müşterilerden övgü ve farklılık vurgusu

İşletmeye gelen müşteriler de Kilis katmerine övgüde bulundu. Müşterilerden Servet Çelikbaş, "Katmer çok güzel. Vatandaşlara tavsiye ederim. Herkesin bu lezzeti tatmasını isterim" dedi.

Bir diğer müşteri Metin Karakuş ise Kilis katmeri ile Gaziantep katmeri arasındaki farkı şu sözlerle anlattı: "Bizim Kilis katmeri meşhurdur ve coğrafi işareti Kilis’e aittir. Gaziantep’te de katmer var ama bizimki farklıdır. Gaziantep katmeri genellikle kahvaltıda yenir, irmik konur. Kilis katmeri ise süt kaymağıyla yapılır, tatlı olarak tüketilir ve ağır değildir. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Yediklerinde farkı göreceklerdir".

Karakuş bölge mutfağının ortak kökenlerine de değinerek, "Hatay’dan Silopi’ye kadar sınır hattındaki illerin mutfağının büyük bir kısmı Halep mutfağı kökenlidir. Buralar geçmişte Osmanlı toprağıydı. Kültürümüz iç içe. Ahmet’in orada Kilis katmeri yapması, bu kültürel bağların pekişmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Genç usta Halep’te tanıtacak

15 yaşındaki Suriyeli genç Ahmet El Hulu duygularını Türk bayrağını öperek dile getirdi: "1 yaşındayken Suriye’den geldim. Burada katmer ve künefe yapmayı öğrendim. Birçok tatlıyı yapabiliyorum. Okulum bittikten sonra Halep’in Azez kentinde Türkiye’de öğrendiğim tatlıları ve Kilis katmerini Suriye’de tanıtacağım".

Kilis katmerinin nesilden nesile aktarılan ustalığı, şimdi sınırları aşarak kültürel bir köprü kurma potansiyeli taşıyor. Genç usta Ahmet’in Halep’te Kilis lezzetini yaşatması, hem gastronomik hem de kültürel bağları güçlendirmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

