Aydın'da Öğrenci Yurdunda Seramik Kursu: Berin Menderes'te Gençler Yeteneklerini Geliştiriyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarındaki üniversiteliler, Berin Menderes Kız Yurdu'ndaki seramik kursuyla hem barınma hem de kişisel gelişim fırsatı buluyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:32
Aydın'da Öğrenci Yurdunda Seramik Kursu: Berin Menderes'te Gençler Yeteneklerini Geliştiriyor

Aydın yurtlarında seramik kursu ile kişisel gelişim

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler, sadece konaklama hizmeti almakla kalmıyor; açılan çeşitli kurslarla kendilerini geliştirme fırsatı da yakalıyor.

Berin Menderes Kız Yurdu'nda yoğun ilgi

Aydın, üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden biri olmaya devam ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İl genelinde öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılanırken, gençlere yönelik düzenlenen kurslarla kişisel ve mesleki gelişim destekleniyor.

Bu çerçevede Berin Menderes Kız Yurdu’nda açılan seramik kursu, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Kurs sayesinde gençler hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de içlerindeki yaratıcılığı dışa vurma imkanı buluyor.

Konuyla ilgili GSB Aydın Yurt Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Berin Menderes Yurdumuzda düzenlenen seramik atölyesi etkinliğinde öğrencilerimiz, hayal güçlerini kil ile buluşturarak hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Ortaya çıkan özgün çalışmalar, etkinliğe ayrı bir renk kattı"

Öğrenciler kurslarda edindikleri deneyimle hem günlük yaşamlarında yeni hobiler edinirken hem de potansiyellerini keşfetme fırsatı buluyorlar.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ YURTLARINDA KALAN ÜNİVERSİTELİ...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ YURTLARINDA KALAN ÜNİVERSİTELİ GENÇLER KONAKLAMANIN YANI SIRA AÇILAN ÇEŞİTLİ KURSLARLA DA KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ YURTLARINDA KALAN ÜNİVERSİTELİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Öğrenci Yurdunda Seramik Kursu: Berin Menderes'te Gençler Yeteneklerini Geliştiriyor
2
Aydın'da Türkiye Münazara Ligi Başvuruları Başladı
3
Bayburtlu Kehribar Ustası Bayram İpek, İşlediği Kehribarda Milyonlarca Yıllık Böcek Fosili Buldu
4
Elazığ Kent Müzesi'nde 1940'lı Yılların El İşleri Tarihe Işık Tutuyor
5
169 yıllık Hacı Ayvaz Camii Restorasyonla Yeniden İbadete Hazırlanıyor
6
Sapanca Gölü'nden Gazze'ye Umut: Fotoğraf Sergisi Gelirleri Yetimlere Bağışlanacak
7
Hikmet Barutçugil Kocaeli'de — Ebrunun Dinamizmi Söyleşi ve Atölye

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları