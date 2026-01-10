Aydın'da Öğrenci Yurdunda Seramik Kursu: Berin Menderes'te Gençler Yeteneklerini Geliştiriyor

Aydın yurtlarında seramik kursu ile kişisel gelişim

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler, sadece konaklama hizmeti almakla kalmıyor; açılan çeşitli kurslarla kendilerini geliştirme fırsatı da yakalıyor.

Berin Menderes Kız Yurdu'nda yoğun ilgi

Aydın, üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden biri olmaya devam ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İl genelinde öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılanırken, gençlere yönelik düzenlenen kurslarla kişisel ve mesleki gelişim destekleniyor.

Bu çerçevede Berin Menderes Kız Yurdu’nda açılan seramik kursu, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Kurs sayesinde gençler hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de içlerindeki yaratıcılığı dışa vurma imkanı buluyor.

Konuyla ilgili GSB Aydın Yurt Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Berin Menderes Yurdumuzda düzenlenen seramik atölyesi etkinliğinde öğrencilerimiz, hayal güçlerini kil ile buluşturarak hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Ortaya çıkan özgün çalışmalar, etkinliğe ayrı bir renk kattı"

Öğrenciler kurslarda edindikleri deneyimle hem günlük yaşamlarında yeni hobiler edinirken hem de potansiyellerini keşfetme fırsatı buluyorlar.

