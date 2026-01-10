Büyükmandıra'da Koleda Gecesi: Bin Yıllık Balkan Geleneği 'Korkutmak' Temasıyla

Büyükmandıra'da 'korkutmak' temalı bin yıllık Balkan geleneği Koleda yüz boyama, maskeler, kabak tatlısı ve müzikle kutlandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:42
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:45
Geleneksel maskeler, yüz boyama ve kabak tatlısı

Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yüzlerini boyadı, maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı. Etkinlik, teması "korkutmak" olan bin yıllık Balkan geleneği "Koleda" çerçevesinde gerçekleştirildi.

Vatandaşlar Büyükmandıra Kültür Parkı'nda bir araya gelerek korkutucu hareketler yaptı ve ürkütücü sesler çıkardı. Bazıları evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek sakinleri korkuttu. Belde sakinlerinin hazırladığı kabak tatlısı konuklara ikram edildi ve katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Geceye katılan Burcu Kula, "Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Koleda festivalinde çok eğlendik. Bu geleneğin günümüze taşınmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

