Aydın'da Türkiye Münazara Ligi Başvuruları Başladı

Gençlerin düşünce becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Türkiye Münazara Ligi 2026 yarışmaları için Aydın'da başvurular başladı.

Başvuru ve Takvim

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışma, lise ve üniversite kategorilerinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen 13-25 yaş arası gençler, 31 Mart 2026 tarihine kadar Aydın Gençlik Merkezleri aracılığıyla başvurularını yapabilecek.

Yarışma iki aşamada düzenlenecek: il finali ve Türkiye finali. İl finalleri 6 Nisan'da başlayacak. İl finallerinde başarılı olan takımlar, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Türkiye finaline ise her ilden bir lise ve bir üniversite takımı katılabilecek.

Ödüller

Türkiye finallerinde dereceye giren takım üyelerine çeşitli hediyeler verilecek: Türkiye Birincilerine dizüstü bilgisayar, Türkiye İkincilerine tablet, Türkiye Üçüncülerine akıllı saat ve Türkiye Dördüncülerine 2 bin 500 TL değerinde spor hediye çeki. Ayrıca il finallerinde derece alan takımlara ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince uygun görülen ödüller verilecek.

Aydın Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "7. Türkiye Münazara yarışmaları başvuruları başladı. 13-17 yaş lise kategorisi, 18-25 yaş üniversite kategorisi. Söz sende, kürsü seni bekliyor"

(ARŞİV FOTO) - GENÇLERİN DÜŞÜNCE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFİYLE DÜZENLENECEK OLAN TÜRKİYE MÜNAZARA LİGİ İÇİN AYDIN’DA BAŞVURULAR BAŞLADI.