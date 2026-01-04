DOLAR
Kızılırmak Vadisi'nde Selçuklu Mirası: Çeşnigir Köprüsü

Kırıkkale'de Anadolu Selçuklu'dan kalan Çeşnigir Köprüsü ve çevresindeki kanyon, havadan görüntülerle tarih ve doğanın iç içe geçtiğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:33
Kızılırmak Vadisi'nde Selçuklu Mirası: Çeşnigir Köprüsü

Kızılırmak Vadisi'nde Selçuklu Mirası: Çeşnigir Köprüsü

Kırıkkale — Keskin, Köprü köyü sın3rlarında

Çeşnigir Köprüsü, Kırıkkale'de Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan en dikkat çekici yapılar arasında yer alıyor. Kızılırmak üzerinde inşa edilen bu tarihi köprü, çevresindeki kanyonla birlikte ziyaretçilerine tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz görüntüler sunuyor.

Havadan kaydedilen görüntüler, köprünün taş dokusunu ve kanyonun sarp hatlarını çarpıcı bir perspektiften sergiliyor. Bölge, yüzyıllardır süren kültürel mirasıyla dikkat çekiyor ve yerli-yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Köprünün hemen yakınında yer alan Büklükale, bölgedeki tarih katmanlarını daha da zenginleştiriyor. Burası, Anadolu'daki ilk yerleşimlerden biri olarak bilinen Kimmerler'in izlerini taşıyor ve alanın arkeolojik önemini artırıyor.

Yerel dokuyla bütünleşen bu tarihi alan, hem kültürel miras açısından hem de doğal güzellikleriyle Kızılırmak vadisinde öne çıkıyor. Anadolu Selçuklu mirası olan Çeşnigir Köprüsü, bölgenin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Kızılırmak vadisinde Selçuklu’dan kalan miras: Çeşnigir Köprüsü

Kızılırmak vadisinde Selçuklu’dan kalan miras: Çeşnigir Köprüsü

