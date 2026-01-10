Koçarlı’da Kule Sokağı Yenileme Çalışmaları Başladı — Cihanoğlu Kulesi Çevresi

Koçarlı’da Kule Sokağı yenileniyor: Cihanoğlu Kulesi çevresinde çalışmalar başladı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, tarihi Cihanoğlu Kulesi’nin bulunduğu Kule Sokağında uzun süredir beklenen yol yenileme ve yapım çalışmaları başlatıldı. Bölge, kültürel ve tarihi dokusuyla hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Çalışmanın nedeni ve izin süreci

Sokakta daha önce yapılan doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan zemin, bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda yenileniyor. Projenin uygulanması Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu iznine tabi olduğundan, gerekli izinlerin alınmasının ardından çalışmalar sahaya indirildi.

Belediye incelemesi ve halkın tepkisi

Belediye Başkanı Arıcı çalışmaların başından itibaren süreci titizlikle yürüttüklerini belirtti. Başkan Arıcı, saha incelemesi sırasında belediye ekiplerine kolaylıklar diledi ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle halkı, uzun süredir yaşanan yol sorununa çözüm bulunmasından dolayı Başkan Arıcı’ya teşekkür etti.

Tarihi dokuya saygılı yenileme

Belediye yetkilileri, yol yenileme çalışmalarının tarihi dokuya zarar vermeden, bölgenin estetik ve kültürel yapısına uygun şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Çalışmalar tamamlandığında Kule Sokağı’nın daha güvenli ve daha düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ CİHANOĞLU KULESİ’NİN BULUNDUĞU KULE SOKAĞI’NDA, KÜLTÜREL DOKUYA UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI.