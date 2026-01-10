Koçarlı’da Kule Sokağı Yenileme Çalışmaları Başladı — Cihanoğlu Kulesi Çevresi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, tarihi Cihanoğlu Kulesi’nin bulunduğu Kule Sokağı’nda kültürel dokuya uygun yol yenileme çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:44
Koçarlı’da Kule Sokağı Yenileme Çalışmaları Başladı — Cihanoğlu Kulesi Çevresi

Koçarlı’da Kule Sokağı yenileniyor: Cihanoğlu Kulesi çevresinde çalışmalar başladı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, tarihi Cihanoğlu Kulesi’nin bulunduğu Kule Sokağında uzun süredir beklenen yol yenileme ve yapım çalışmaları başlatıldı. Bölge, kültürel ve tarihi dokusuyla hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Çalışmanın nedeni ve izin süreci

Sokakta daha önce yapılan doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan zemin, bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda yenileniyor. Projenin uygulanması Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu iznine tabi olduğundan, gerekli izinlerin alınmasının ardından çalışmalar sahaya indirildi.

Belediye incelemesi ve halkın tepkisi

Belediye Başkanı Arıcı çalışmaların başından itibaren süreci titizlikle yürüttüklerini belirtti. Başkan Arıcı, saha incelemesi sırasında belediye ekiplerine kolaylıklar diledi ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle halkı, uzun süredir yaşanan yol sorununa çözüm bulunmasından dolayı Başkan Arıcı’ya teşekkür etti.

Tarihi dokuya saygılı yenileme

Belediye yetkilileri, yol yenileme çalışmalarının tarihi dokuya zarar vermeden, bölgenin estetik ve kültürel yapısına uygun şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Çalışmalar tamamlandığında Kule Sokağı’nın daha güvenli ve daha düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ CİHANOĞLU KULESİ’NİN BULUNDUĞU KULE SOKAĞI’NDA, KÜLTÜREL...

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ CİHANOĞLU KULESİ’NİN BULUNDUĞU KULE SOKAĞI’NDA, KÜLTÜREL DOKUYA UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI.

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ CİHANOĞLU KULESİ’NİN BULUNDUĞU KULE SOKAĞI’NDA, KÜLTÜREL...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy Kızılelma'nın Kardan Kız Kulesi Kahramanlarını İstanbul'da Ağırladı
2
Koçarlı’da Kule Sokağı Yenileme Çalışmaları Başladı — Cihanoğlu Kulesi Çevresi
3
Samsun Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda 'Samsun' Yazılı Mezar Kitabesi Bulundu
4
Uzungöl Kış Festivali Başlıyor: Horon Rekoru ve Kış Etkinlikleri
5
Kastamonu’da "Kastamonu’dan Filistin’e Gönül Köprüsü" Sergisine Büyük İlgi
6
Gastro Çorum için geri sayım: 30 coğrafi işaretli lezzet
7
Uğur Erdoğan: "Basın Toplumun Haber Alma Hakkının Teminatıdır" — 10 Ocak Mesajı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları