DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Körfez'de "En Baba Konser" ile Arabesk Rüzgarı

Körfez’de düzenlenen "En Baba Konser"te arabesk klasikleri seslendirildi; Başkan Şener Söğüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:19
Körfez'de "En Baba Konser" ile Arabesk Rüzgarı

Körfez'de "En Baba Konser" ile Arabesk Rüzgarı

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece

Körfez’de düzenlenen "En Baba Konser" etkinliğinde, arabesk müziğinin sevilen eserleri müzikseverlerle buluştu. Program, nostalji ve coşkunun iç içe geçtiği bir atmosferde gerçekleşti.

Etkinlik, Körfez Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde; Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay’ın hafızalara kazınan şarkıları seslendirildi. Salonu dolduran müzikseverler, zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Gece boyunca nostaljik ezgiler ve güçlü yorumlar eşliğinde sıcak bir birliktelik yaşandı; konser, katılımcılarda uzun süre konuşulacak anılar bıraktı.

KÖRFEZ'DE DÜZENLENEN "EN BABA KONSER" ETKİNLİĞİNDE, TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN SEVİLEN ESERLERİ...

KÖRFEZ'DE DÜZENLENEN "EN BABA KONSER" ETKİNLİĞİNDE, TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN SEVİLEN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ.

KÖRFEZ'DE DÜZENLENEN "EN BABA KONSER" ETKİNLİĞİNDE, TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN SEVİLEN ESERLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt
2
Körfez'de "En Baba Konser" ile Arabesk Rüzgarı
3
TDK Açıkladı: 2025'in Kelimesi 'Dijital Vicdan' — Yaklaşık 300 Bin Oy
4
Gastronomi Akademisi’nde 'Balıkesir Kaymaklısı' Atölyesi
5
Zefir Zamanı konseri Antalya'da büyüledi
6
Cumhuriyet’i Kuran Şehirler Ankara’da Buluştu: Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas
7
Sayburç Kazıları Nilüfer Arkeoloji Gündemi'nde: Neolitik Yerleşimin İzleri

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı