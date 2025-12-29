Körfez'de "En Baba Konser" ile Arabesk Rüzgarı

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece

Körfez’de düzenlenen "En Baba Konser" etkinliğinde, arabesk müziğinin sevilen eserleri müzikseverlerle buluştu. Program, nostalji ve coşkunun iç içe geçtiği bir atmosferde gerçekleşti.

Etkinlik, Körfez Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde; Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay’ın hafızalara kazınan şarkıları seslendirildi. Salonu dolduran müzikseverler, zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Gece boyunca nostaljik ezgiler ve güçlü yorumlar eşliğinde sıcak bir birliktelik yaşandı; konser, katılımcılarda uzun süre konuşulacak anılar bıraktı.

