Zefir Zamanı konseri Antalya'da büyüledi

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yılın son konserinde klasik müzik sunumu yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, "Zefir Zamanı" konseriyle müzikseverleri buluşturdu. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleşti ve yılın son konseri olarak sanatseverlere unutulmaz bir akşam sundu.

Konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonunda düzenlendi ve geniş ilgi gördü. Konservatuvar sanatçıları Nejla Kamuş, Umut Murat Aytekin ve Rufina Bahadır, Türk ve dünya klasiklerinden seçkin eserleri seslendirerek dinleyicilere huzurlu bir müzik yolculuğu yaşattı. Zaman zaman dinleyiciler de sanatçılara eşlik ederek akşamın coşkusunu artırdı.

Programın sonunda müzikseverler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. Konser bitiminde Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atila, Nejla Kamuş, Umut Murat Aytekin ve Rufina Bahadır'a konserdeki performansları anısına çiçek takdim etti.

