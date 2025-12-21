DOLAR
Kutsal İstanbul’da: Annelik Kaygılarını Sahneye Taşıyan Oyun

Annelik ve ebeveynlik kaygılarını mizahla harmanlayan 'Kutsal' oyunu, Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül ile İstanbul sahnelerinde izleyiciyle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:30
Kutsal İstanbul sahnelerinde: Annelik ve ebeveynlik kaygıları tiyatroya taşınıyor

Tatlı Ekşi Tiyatro ve Biletinial ortak yapımı olan "Kutsal" oyunu, annelik ve ebeveynlik eksenindeki içsel çatışmaları sahneye aktarıyor. Eser, toplumsal beklentilerle kadın olmanın getirdiği baskıları mizahi bir dille örerek izleyiciye sunuyor.

Oyunun oyuncu kadrosunda Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül bulunuyor. Performanslar, metnin duygusal ve komik tonlarını dengeli şekilde seyirciye aktarıyor.

Oyun, yeni anne Nina’nın hikayesi etrafında şekilleniyor. Eşi ve kayınvalidesinin bebeği bir geceliğine almasıyla arkadaşıyla dışarı çıkmayı planlayan Nina’nın; bebeğinden ilk kez ayrı kaldığı gecede yaşadığı içsel sorgulamalar ve beklenmedik bir telefonla değişen olay örgüsü sahnede izleyiciyle buluşuyor. Yapım, ebeveynlik kaygılarını, nesiller arası öğretileri ve insan psikolojisinin sınırlarını irdeliyor.

Sahne takvimi

20 ve 29 Aralık ile 26 Şubat tarihlerinde DasDas Sahne'de.

6 Şubat'ta Kozzy Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Sahnesi'nde.

11 Şubat'ta Leyla Gencer Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Oyunun biletleri Biletinial platformu üzerinden satışa sunuluyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

