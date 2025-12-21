DOLAR
Malatya'da Tarihi Camiler Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor

Malatya'da Vakıflar ile yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları hızlandırıldı; Battalgazi Yeni Camii başta olmak üzere birçok tarihi caminin bayrama yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:50
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile bir araya gelerek Malatya genelinde yürütülen cami restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını değerlendirdi. Görüşmede, Kurban Bayramı'na açılması hedeflenen tarihi eserlerdeki son durum ele alındı.

Görüşme ve değerlendirme

Milletvekili Ölmeztoprak ile Vakıflar Genel Müdürü Aksu arasında yapılan görüşmede, devam eden projelerin öncelikleri, uygulama takvimi ve sahadaki ilerleme masaya yatırıldı. Yetkililer, bayram öncesi bazı yapıların ibadete açılabilmesi için gayret gösterildiğini bildirdi.

Kurban Bayramı'na yetiştirilmesi hedeflenen camiler

Battalgazi Yeni Camii (Hacı Yusuf Taş Camii) restorasyonunda ileri mühendislik teknikleri uygulanıyor; zemin güçlendirme çalışmaları tamamlanma aşamasında ve yapının aslına uygun olarak yenilenmesi hedefleniyor. Milletvekili Ölmeztoprak, bu camide Kurban Bayramı namazının kılınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Battalgazi Akminare Camii ile Emir Ömer Mescidi için restorasyon projeleri onaylandı; imalatların hızla sürdüğü ve her iki eserin de Kurban Bayramı'nda yeniden ibadete açılmasının planlandığı belirtildi.

Yeşilyurt Hıdır Ağa Camii ve Yeşilyurt Kölükoğlu Camiinde proje süreçleri tamamlandı, uygulama çalışmaları sahada devam ediyor; bu camilerin de bayramda cemaatle buluşturulması hedefleniyor.

Battalgazi Namazgâh alanındaki Sütlü Minarede güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sürüyor; eserin bayrama yetiştirilmesi için yoğun çaba harcandığı bildirildi.

Akçadağ Çarşı Camii için sahadan gelen talepler doğrultusunda süreç yakından takip ediliyor; camide Kurban Bayramı namazının eda edilebilmesi için güçlü bir irade ortaya konduğu ifade edildi.

Ayrıca Darende Hüseyin Paşa (Yusuf İbrahim Paşa) Camii, Yeşilyurt Camii Kebir, Hacı Bekir Camii ve Hacı Derviş (Hacı Mevlüt) Camiinde çalışmaların sürdüğü, bu camilerin de Haziran sonu - Temmuz başı itibarıyla ibadete açılmasının planlandığı bildirildi.

Takip ve mesaj

Milletvekili Ölmeztoprak, tamamlanan her caminin milli ve manevi değerlerimizin, birlik ve beraberliğimizin sembolü olduğunu vurguladı. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, teknik ekiplere ve süreci sabırla takip eden Malatyalılara teşekkür etti.

