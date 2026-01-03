DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.849.784,58 0,17%

Manavgat’ta Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

Manavgat'ta Diyanet'in "Yürüme Mesafeli 15 Günlük 14. Tur" umrecileri Külliye Camii'nde dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:15
Manavgat’ta Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

Manavgat’ta Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

Külliye Camii'nde veda merasimi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın umre organizasyonu kapsamında "Yürüme Mesafeli 15 Günlük 14. Tur" programıyla kutsal topraklara gidecek umreciler, Külliye Camii’nde düzenlenen törende dualarla uğurlandı.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu kısa sohbetinde umre ibadetinin sabrın, edebin ve kardeşliğin yolculuğu olduğunu vurguladı. Umrecilere kutsal topraklarda karşılaşabilecekleri her durumda sabır, hoşgörü ve güzel ahlaktan ayrılmamaları, ibadetlerini ihlasla yerine getirmeleri ve bu mübarek yolculuğu manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Sohbetinde ayrıca umrenin sadece bir ziyaret değil, kişinin hayatına yön veren bir ibadet olduğunun altını çizdi.

Sohbetin ardından İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu tarafından yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınlarıyla vedalaştı; törende duygu dolu anlar yaşandı.

Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu kısa açıklamasında: "Bu vesileyle Cenab-ı Allah, Umre’ye giden kardeşlerimizin Umrelerini şimdiden makbul eylesin, en güzel şekilde umre yapıp gelmeyi, gidemeyen kardeşlerimize de en yakın zamanda gidebilmeyi nasip eylesin" dedi.

Programa İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, umrecilerin yakınları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN UMRE ORGANİZASYONU KAPSAMINDA "YÜRÜME MESAFELİ 15 GÜNLÜK 14. TUR"...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN UMRE ORGANİZASYONU KAPSAMINDA "YÜRÜME MESAFELİ 15 GÜNLÜK 14. TUR" PROGRAMIYLA KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK UMRECİLER İÇİN KÜLLİYE CAMİİ’NDE DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLAMA MERASİMİ DÜZENLENDİ.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN UMRE ORGANİZASYONU KAPSAMINDA "YÜRÜME MESAFELİ 15 GÜNLÜK 14. TUR"...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı
2
Kilis'in Altın Sarısı Lezzeti 'Gerebiç' Yıl Boyu Tezgahta
3
Down Sendromlu Mehmet'in Ellerinde Antakya Künefesi Tat Buluyor
4
Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi Kocaeli'de Açıldı
5
Yenişehir’de İlk Yerleşim 9 Bin Yıl Öncesine Dayanıyor — Gürhan Adana
6
Mudurnu'da Esnaf Duası Geleneği Eksi 18°'de De Sürdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları