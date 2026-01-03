Manavgat’ta Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

Külliye Camii'nde veda merasimi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın umre organizasyonu kapsamında "Yürüme Mesafeli 15 Günlük 14. Tur" programıyla kutsal topraklara gidecek umreciler, Külliye Camii’nde düzenlenen törende dualarla uğurlandı.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu kısa sohbetinde umre ibadetinin sabrın, edebin ve kardeşliğin yolculuğu olduğunu vurguladı. Umrecilere kutsal topraklarda karşılaşabilecekleri her durumda sabır, hoşgörü ve güzel ahlaktan ayrılmamaları, ibadetlerini ihlasla yerine getirmeleri ve bu mübarek yolculuğu manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Sohbetinde ayrıca umrenin sadece bir ziyaret değil, kişinin hayatına yön veren bir ibadet olduğunun altını çizdi.

Sohbetin ardından İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu tarafından yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınlarıyla vedalaştı; törende duygu dolu anlar yaşandı.

Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu kısa açıklamasında: "Bu vesileyle Cenab-ı Allah, Umre’ye giden kardeşlerimizin Umrelerini şimdiden makbul eylesin, en güzel şekilde umre yapıp gelmeyi, gidemeyen kardeşlerimize de en yakın zamanda gidebilmeyi nasip eylesin" dedi.

Programa İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, umrecilerin yakınları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

