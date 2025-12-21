Mersin Tömük'te Yerli Malı Haftası kadın emeğiyle renklendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi kursiyerleri, Tömük Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikle Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Kursiyerler, eğitmenler ve gönüllülerin hazırladığı yöresel lezzetler vatandaşlara ikram edildi ve kadınların el emeği ürünleri stantlarda satışa sunuldu.

Yöresel lezzetler ve el emeği ürünler ilgi gördü

Atölyedeki aşçılık ve diğer kurslara katılan kadınların hazırladığı batırık, topalak, keşkek, içli köfte, yöresel tatlılar, yayık ayranı gibi geleneksel tatlar etkinliğe katılanlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca kursiyerlerin ürettiği el sanatları ürünleri stantlarda satışa sunularak kadın emeği görünür kılındı.

Dayanışma, tanıtım ve bölgesel katılım

Etkinlik, kadın emeğinin öne çıkarılması, yöresel kültürün yaşatılması ve bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlanması amacıyla düzenlendi. Tömük Mahallesi'nde güçlü bir dayanışma ve kaynaşma ortamı oluşurken çevre mahallelerden ve Mezitli ilçesinden de katılım sağlandı.

Hava Güngeç (Gönüllüler Şube Müdürü): Tömük’te açtığımız Kadın ve Çocuk Atölyemizin kursiyerleri, eğitmenleri ve gönüllülerimizin hazırladığı yöresel lezzetleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Kadınlarımız el emeği ürünlerini stantlarda satışa sundu. Çok güzel bir kaynaşma ortamı oluştu.

Zeliha İspir (El Sanatları Usta Öğreticisi): Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekerek öğrencilerimizin yaptığı yöresel yemekleri ve el ürünlerini tanıtmak için güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Tömük’ün kalkınması ve öne çıkması açısından anlamlı oldu. Kursiyerlerimiz ürettikçe ve sattıkça kurslara daha da hevesle geliyor.

Saadet Sarıbaş (Aşçılık kursiyeri): Batırık, ölemeç, topalak, keşkek, yöresel tatlılar, sıkma ve ayranımız vardı. Katılım çok iyiydi, adeta şenlik havası yaşandı. Bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz.

Aleyna Ciğer (Kursiyer): Yöresel yemeklerimizi hazırladık, vatandaşlarımız tattı. Yerli Malı Haftası’nı birlikte kutladık.

