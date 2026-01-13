Trabzon'da 13 Ocak Kalandar Coşkusu: Renkli Kostümler ve Ritüeller

Trabzon'da 13 Ocak Kalandar kutlamalarında Atatürk Alanı'nda yöresel kostümler, halk oyunları ve torba atma ritüeliyle geleneksel kutlama gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:17
Doğu Karadeniz'de rumi takvime göre yeni yıl kutlaması

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen 13 Ocak Kalandar için Trabzon'da renkli etkinlikler düzenlendi.

Kalandar kutlamaları kapsamında Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen program yoğun katılımla tamamlandı. Etkinlikte giyilen yöresel ve temsili kostümler ilgi çekti; halk oyunları gösterileri de yer aldı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Kalandar kutlamaları, Geleneklerimizi Unutmuyoruz, Kalandar’ı Yaşatıyoruz mottosuyla yapıldı.

Erkan Köse etkinliğe 15 yıldan beri Kalandar etkinliklerini yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Kalandar, soğukların başlangıcı olan 13 Ocak akşamı insanların bolluk ve bereket getirsin diye yapılan bir ritüel. Bu geleneklerde maniler okunup evlere torbalar atılıyor fındık, fıstık ve portakal gibi yiyecekler veriliyor. O dönem köylerde evlerde ne varsa insanlar üzerlerine giyinip sokağa çıkmış. İşin kökünde tanınmamak var eğlenmek var".

Emir Yalazan ise kostümüyle katılarak, "Kalandar etkinliğini yaklaşık 15 yıldır Trabzon’da duyurmaya, her 13 Ocak akşamı bu etkinliği yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerde torba atma etkinliklerinde bulunuyoruz. Amacım bu geleneği yaşatmak. Trabzon’daki kurumlar bu etkinliği iyice kurumsallaştırdı. Yüzyıllardır kutlanan bir etkinlik aslında. Nasıl farklı medeniyetlerde, farklı etkinliklere insanlar katılıyorsa biz de Kalandar’ı dünya çağında duyurup yurt dışından ve yurt içinden insanları ağırlamak istiyoruz".

