Namık Kemal doğumunun 185’inci yılında Tekirdağ’da anıldı

Türk Edebiyatı’nın 'Vatan Şairi' Namık Kemal, doğumunun 185’inci yıl dönümünde Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, kentteki çeşitli etkinliklerle sürdü.

Anıt Önünde Çelenk Töreni ve Ziyaret

Namık Kemal Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Namık Kemal Derneği anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Anma Programı ve Sergi Açılışı

Anma programı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam etti. Programda, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal’in hayatı, edebi kişiliği ve Türk düşünce hayatına katkıları hakkında bilgi verildi. Etkinlik kapsamında, Namık Kemal’in eserleri ile hayatından kesitler sunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Programa, Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

