DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.971,32 0,02%
BITCOIN
3.782.017,6 -0,13%

Namık Kemal, Doğumunun 185'inci Yılında Tekirdağ'da Anıldı

Türk Edebiyatı'nın 'Vatan Şairi' Namık Kemal, doğumunun 185'inci yıldönümünde Tekirdağ'daki tören ve etkinliklerle anıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:45
Namık Kemal, Doğumunun 185'inci Yılında Tekirdağ'da Anıldı

Namık Kemal, Doğumunun 185'inci Yılında Tekirdağ'da Anıldı

Türk Edebiyatı'nın Vatan Şairi Namık Kemal, doğumunun 185'inci yıldönümünde Tekirdağ'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Tören

Namık Kemal Anıtı önünde gerçekleştirilen programda, Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Namık Kemal Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Program ve Sergi

Anma programı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam etti. Programda, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal'in hayatı, edebi kişiliği ve Türk düşünce hayatına katkıları hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında, Namık Kemal'in eserleri ile hayatından kesitler sunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Programa, Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

PROGRAMA, VALİ RECEP SOYTÜRK'ÜN YANI SIRA TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER...

PROGRAMA, VALİ RECEP SOYTÜRK'ÜN YANI SIRA TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, GARNİZON KOMUTANI TUĞGENERAL AYTUĞ YÖRÜYÜŞ, SÜLEYMANPAŞA KAYMAKAMI MAHMUT NEDİM TUNCER, İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA ALBAY ALİ GÜNGÖR, TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ÖMER FARUK KARAKÜÇÜK, KURUM MÜDÜRLERİ İLE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI.

NAMIK KEMAL ANITI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA, TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, GARNİZON KOMUTANLIĞI VE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tömük'te Yerli Malı Haftası kadın emeğiyle renklendi
2
Malatya'da Tarihi Camiler Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor
3
Namık Kemal, Doğumunun 185'inci Yılında Tekirdağ'da Anıldı
4
Namık Kemal Doğumunun 185’inci Yılında Tekirdağ’da Anıldı
5
Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Balıkesir’de Sanat ve Maneviyatı Buluşturdu
6
KBÜ'de Grup Yekta Konseri: Kampüste Müzik Coşkusu
7
Sakarya'da Oğuz Atay Söyleşisi — Türkiye'nin Ruhu ve Oğuz Atay

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025