Namık Kemal, Doğumunun 185'inci Yılında Tekirdağ'da Anıldı

Türk Edebiyatı'nın Vatan Şairi Namık Kemal, doğumunun 185'inci yıldönümünde Tekirdağ'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Tören

Namık Kemal Anıtı önünde gerçekleştirilen programda, Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Namık Kemal Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Program ve Sergi

Anma programı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam etti. Programda, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal'in hayatı, edebi kişiliği ve Türk düşünce hayatına katkıları hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında, Namık Kemal'in eserleri ile hayatından kesitler sunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Programa, Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

PROGRAMA, VALİ RECEP SOYTÜRK'ÜN YANI SIRA TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, GARNİZON KOMUTANI TUĞGENERAL AYTUĞ YÖRÜYÜŞ, SÜLEYMANPAŞA KAYMAKAMI MAHMUT NEDİM TUNCER, İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA ALBAY ALİ GÜNGÖR, TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ÖMER FARUK KARAKÜÇÜK, KURUM MÜDÜRLERİ İLE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI.