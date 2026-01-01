Nazilli HEM'in 'Hepimiz Mahkumuz' Oyunu Ayakta Alkışlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri, yıl boyunca süren çalışmalarının ürünü tiyatro oyununu sahneledi. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Emek Arası Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, izleyicilerden yoğun beğeni topladı.

Salon tıklım tıklım, ayakta alkış

Oyun, Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahnelendi. "Hepimiz Mahkumuz" adlı oyun, Kemalettin Bal tarafından kaleme alındı ve yönetildi. Oyun, ilk kez Nazilli’de sahnelenirken, iki aylık çalışma sonucunda izleyiciyle buluştu. 300 kişilik salona yaklaşık 500 kişi gelince salon tıka basa doldu; oyun sonunda oyuncular izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

"3 ayda 250 kurs, 6 bin kursiyer"

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Savaş ekibine, oyunculara ve izleyiciye teşekkür etti. Savaş'ın sözleri aynen şöyle: "Farklı farklı meslek gruplarından oluşan kursiyerlerimiz işlerinden ve evlerinden zamanlarını ayırarak kurslara geldiler ve 2 ay gibi bir sürede bu oyunu sergilemeyi başardılar. Ben Emek Arası Tiyatro Topluluğu’nun sergilediği bu oyun nedeniyle tüm kursiyerlerimizi kutluyorum. Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana yaklaşık 250 kurs, 6 bin kursiyerimiz oldu. Bunların 100 civarı mesleki, 300 civarı mesleki kursiyer şeklinde gerçekleşti. Mesleki kurslarımız çok önemli ancak kültürel kurslarımız da bizim için çok önemli. Bu kurslarımız gönüllülük esasına göre gerçekleşiyor. Toplumun gönlü varsa kültürümüz gelişir. Bizlerin yeni nesillere kültürümüzü aktarmamız gerekiyor. Kursiyerlerimiz diksiyon ve yazarlık kursları aldı. Bu oyunlar böyle oluştu. Millet olmak için kültür gerekiyor. Bizler de kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese ve kursiyerlerimizi yalnız bırakmayarak onların gönüllerine dokunan çok değerli izleyicimize de çok teşekkür ediyorum"

"Aile, değerler, sevgi, merhamet"

HEM öğretmenlerinden Kemalettin Bal oyunun temasını şöyle anlattı: "Bir idamlık suçlunun üzerinden büyük şirketlerin "reklam yapma" kavgasını ve paranın "aile, değerler, sevgi, merhamet" gibi kavramlara hükmedişini gözler önüne seren bir oyun. "Hepimiz Mahkumuz" 1. mahkum üzerinden bunu ortaya koyarken 2. mahkum üzerinden suçun; insanın doğduğu ev, yaşadığı mahalle, mensubu olduğu toplumdan kopuk değerlendirilemeyeceğini görüyoruz. Hatta kötülüğün kol gezdiği bir dünyada suça bulaşan kötülerden daha çok "her şeyin farkında olan iyilerin" suçlu olabileceğinin altını çiziyor. İnsan bazen suç ve vicdan arasında sıkıştığında vicdanlı olmayı suçlu olmaya tercih edebiliyor. Oyun peşinen bir tarafı suçlu ilan etmek yerine, her şeyi seyircinin vicdanına bırakıyor"

Oyunda görev alanlar ve izleyiciler, Nazilli’de benzer tiyatro oyunlarının ve kültürel etkinliklerin artmasını diledi. Etkinlik sonunda oyuncular ve HEM yöneticileri tebrik edildi.

