Oltu'da Taekwondo Kuşak Sınavı: 50 Sporcu Yeni Kuşaklara Terfi Etti

Oltu'da Taekwondo Kuşak Sınavı Heyecanı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde yürütülen taekwondo branşında, 2026 yılı Ocak dönemi kuşak sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, sporcu performansları ve coşkulu anlara sahne oldu.

Sınavın Açılışı ve Katılımcılar

Sınav, Oltu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlendi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şimşek’in açılış konuşmasıyla başladı. Programa sporcular, veliler ve kulüp yönetimi katıldı.

Performanslar ve Değerlendirme

Taekwondo Antrenörü Sıtkı Toksoy ile Yardımcı Antrenör Kübranur Sarıtaç yönetiminde sınava giren sporcular, temel duruş ve teknikler ile poomse gösterilerini başarıyla sergiledi. Gösteriler izleyicilerden yoğun beğeni aldı. Beyaz kuşak sporcuların ilk sınavlarının da yer aldığı organizasyonda yaklaşık 50 sporcu mücadele etti ve başarılı olanlar bir üst kuşağa terfi etti.

Müsabaka Örneği ve Final Gösterisi

Programda kısa bir müsabaka örneği sunularak izleyicilere taekwondonun mücadele yönü tanıtıldı. Sınav, bayrak temalı kule figürleriyle gerçekleştirilen final gösterisiyle taçlandırıldı.

Sertifikalar ve Kapanış

Etkinlik sonunda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporculara katılım belgeleri verildi. Programın ardından veliler, çocuklarına yeni kuşaklarını takarak bu anlamlı ana ortak oldu.

