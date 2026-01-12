Oltu Stadyumu 40 Yıldır İbrahim Kara’ya Emanet

İlçenin fedakar saha sorumlusu, kar sonrası görevinin başındaydı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Oltu Stadyumu, 40 yıldır sahaların bakım ve onarımını özveriyle sürdüren İbrahim Kara’ya emanet.

Oltulu İbrahim Kara, gençlik yıllarında Oltu 25 Mart Spor Kulübü formasıyla uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Oltu Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Kara, yaklaşık 40 yıldır ilçedeki futbol sahalarının bakım, temizlik ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

60 yaşındaki İbrahim Kara, bugün yağan kar yağışının ardından Oltu Stadyumu’nun zeminini tek başına temizleyerek görevine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Mesleğini severek yaptığını belirten Kara, hayatını futbola adadığını ifade etti.

Gençliğinde sahada sergilediği başarılı futboluyla da tanınan İbrahim Kara’nın, çalışkanlığı ve disipliniyle birçok gence örnek olduğu belirtiliyor.

