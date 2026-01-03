Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi 2025'te Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa’nın tarihini ve kültürel mirasını dünyaya taşıyan çalışmalarıyla 2025 yılında ziyaretçi rekoru kırdı. Yılda 600 binden fazla kişinin ziyaret ettiği müze, sunduğu içerik ve etkinliklerle kentin cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Ziyaretçi ve bilet rekoru

Osmangazi Belediyesi’nin tarihi derinliği yansıtan içeriklerle zenginleştirdiği müze, 2025 boyunca 602 bin 480 misafiri ağırlayarak en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Aynı dönemde müze, 20 bin 244 yabancı turisti konuk etti. Yıl içinde 214 bin 792 bilet satışı gerçekleşti ve müze en yüksek hasılatını elde etti.

Toplam ziyaretçi sayısı

Hizmete girdiği günden bu yana Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, atmosferiyle birlikte toplam 3 milyon 197 bin 51 ziyaretçiyi ağırladı; bu ziyaretçilerin 105 bin 838'i yabancı turistlerden oluştu.

Kültür ve etkinlik katkısı

Tarihi kimliği ve özgün atmosferiyle müze, 2025 yılında 246 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Birbirinden eşsiz sanat faaliyetleri ve programlarla Bursalıları buluşturan kurum, Osmangazi Belediyesi’nin kültür ve sanata verdiği önemin somut göstergesi olarak kentin kültürel hayatına değer katmaya devam ediyor.

