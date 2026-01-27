Salihli'de Fotoğraf Buluşması: SALFOD'un 'Yüz Yüze Sunum Günleri' Başlıyor

SALFOD'un Yüz Yüze Sunum Günleri 30 Ocak'ta Mustafa Dönmez'in "30 Yılın Hikâyesi" sunumuyla başlayacak; etkinlikler her cuma Himaye-i Etfal Binası'nda 3 Nisan'a dek sürecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:32
Salihli'de Fotoğraf Buluşması: SALFOD'un 'Yüz Yüze Sunum Günleri' Başlıyor

Salihli'de Fotoğraf Buluşması: SALFOD'un 'Yüz Yüze Sunum Günleri' Başlıyor

Etkinlik ve program

Manisa'nın Salihli ilçesinde fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek yeni bir etkinlik başlıyor. Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD) tarafından düzenlenen Yüz Yüze Sunum Günleri, fotoğraf sanatçıları ile söyleşi ve sunum buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

Her cuma günü gerçekleştirilecek etkinliklerde alanında önde gelen fotoğraf sanatçıları konuk olacak; teknik yaklaşımdan hikâye anlatımına, belgesel çalışmalardan doğa fotoğrafçılığına dek farklı bakış açıları ele alınacak.

SALFOD Başkanı Mustafa Dönmez etkinliği şu sözlerle duyurdu: "Fotoğrafın teknik yönünden hikâyesine, belgeselden doğaya uzanan ilham verici sunumlar ve söyleşilerle buluşuyoruz. Fotoğrafa ilgi duyan herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz."

Yüz Yüze Sunum Günleri Himaye-i Etfal Binası'nda gerçekleştirilecek. Etkinliklerin ilki, 30 Ocak Cuma günü, SALFOD Başkanı Mustafa Dönmez'in sunacağı "30 Yılın Hikâyesi" başlıklı sunumla başlayacak. Program 3 Nisan'a kadar devam edecek.

Program kapsamında Salihli'de fotoğraf severlerle buluşacak sanatçılar arasında Şener Tekçi, Sevgi Mersin, Seyit Konyalı, Hasan Uçar, Suzan Ela, Ahmet Özkan, Hakan Yaralı, Arda Taş ve Veyis Polat yer alıyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FOTOĞRAF TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRECEK YENİ BİR ETKİNLİK BAŞLIYOR....

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FOTOĞRAF TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRECEK YENİ BİR ETKİNLİK BAŞLIYOR. KISA ADI SALFOD OLAN SALİHLİ FOTOĞRAF DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YÜZ YÜZE SUNUM GÜNLERİ, FOTOĞRAF SANATÇILARI İLE SÖYLEŞİ VE SUNUM BULUŞMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FOTOĞRAF TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRECEK YENİ BİR ETKİNLİK BAŞLIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 'Kırkyama' Sergisi: Eğitmenlerden Zişan Kızılcıklı Anısına Eserler
2
Adıyaman’da Atatürk Barajı’nda Göbeklitepe Benzeri T Şekilli Taşlar Ortaya Çıktı
3
Bursa'da Minikler Arkeopark'ta Arkeolojiyi Eğlenerek Öğrendi
4
Seçmen Lazım, Şebbaz ve Kadınlık Bizde Kalsın Türkiye Turnesi
5
Salihli'de Fotoğraf Buluşması: SALFOD'un 'Yüz Yüze Sunum Günleri' Başlıyor
6
Görele'de Özgün Kemençeler: Temel Karademir'in Dekoratif Tasarımları
7
Merkezefendi'de Karne Şenliği: 24-25 Ocak'ta İki Gün Boyunca Çocuk Neşesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları