Salihli'de Fotoğraf Buluşması: SALFOD'un 'Yüz Yüze Sunum Günleri' Başlıyor

Etkinlik ve program

Manisa'nın Salihli ilçesinde fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek yeni bir etkinlik başlıyor. Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD) tarafından düzenlenen Yüz Yüze Sunum Günleri, fotoğraf sanatçıları ile söyleşi ve sunum buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

Her cuma günü gerçekleştirilecek etkinliklerde alanında önde gelen fotoğraf sanatçıları konuk olacak; teknik yaklaşımdan hikâye anlatımına, belgesel çalışmalardan doğa fotoğrafçılığına dek farklı bakış açıları ele alınacak.

SALFOD Başkanı Mustafa Dönmez etkinliği şu sözlerle duyurdu: "Fotoğrafın teknik yönünden hikâyesine, belgeselden doğaya uzanan ilham verici sunumlar ve söyleşilerle buluşuyoruz. Fotoğrafa ilgi duyan herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz."

Yüz Yüze Sunum Günleri Himaye-i Etfal Binası'nda gerçekleştirilecek. Etkinliklerin ilki, 30 Ocak Cuma günü, SALFOD Başkanı Mustafa Dönmez'in sunacağı "30 Yılın Hikâyesi" başlıklı sunumla başlayacak. Program 3 Nisan'a kadar devam edecek.

Program kapsamında Salihli'de fotoğraf severlerle buluşacak sanatçılar arasında Şener Tekçi, Sevgi Mersin, Seyit Konyalı, Hasan Uçar, Suzan Ela, Ahmet Özkan, Hakan Yaralı, Arda Taş ve Veyis Polat yer alıyor.

