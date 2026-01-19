Kartal'da Yarıyıl Şenliği Başladı: Çocuklara Renkli Tatil Etkinlikleri

Kartal Belediyesi, 17 Ocak-2 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen Yarıyıl Şenliği ile kültür merkezlerini çocuklara özel tiyatro, sinema ve atölye alanına dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:27
Kartal'da Yarıyıl Şenliği Başladı: Çocuklara Renkli Tatil Etkinlikleri

Kartal'da Yarıyıl Şenliği Başladı

Kartal Belediyesi, yarıyıl tatiline giren minikleri bu yıl da yalnız bırakmadı. İlçenin dört bir yanındaki kültür merkezlerini çocuklar için dev birer eğlence ve sanat alanına dönüştüren belediye, 17 Ocak-2 Şubat 2026 tarihleri arasında sürecek zengin bir etkinlik programını hayata geçirdi. Etkinlikler, çocukların tatil süresince hem öğrenmesini hem de keyifli vakit geçirmesini hedefliyor.

Programda neler var?

Kartal Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği yarıyıl etkinlikleri kapsamında, bu yıl da çocuklar için özenle seçilmiş tiyatro oyunları, sinema gösterimleri ve çeşitli atölye programları düzenleniyor. Kültür merkezlerinin kapılarını ardına kadar açan belediye, minikleri masalsı yolculuklara çıkarırken onların hayal dünyalarını geliştirmeyi ve sanatla erken yaşta buluşturmayı amaçlıyor. Gösterimler yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre planlanmış olup, sabah saatlerinden itibaren gün boyu devam ediyor.

"Her çocuk sanatla büyüsün, her çocuk gülsün"

Yarıyıl Şenliği’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine verilen öneme dikkat çekerek şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, yoğun bir eğitim döneminin ardından hem dinlenebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri bir tatil geçirmelerini önemsiyoruz. Yarıyıl Şenliği ile çocuklarımızı sanatla, atölye etkinlikleriyle buluştururken, onların keyifli ve güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Kartal’da her çocuk sanatla büyüsün, her çocuk gülsün istiyoruz. Tüm evlatlarımızı kültür merkezlerimizdeki bu renkli şölene davet ediyorum."

Her gün farklı etkinlik, renkli bir tatil

Yaklaşık iki hafta sürecek Yarıyıl Şenliği boyunca her gün farklı içeriklerle çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Eğlenceli olduğu kadar öğretici programlardan oluşan şenlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Kartallı ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerle birlikte kültür merkezleri, miniklerin neşesiyle dolup taşıyor. Kartallı aileler, Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden 2 Şubat tarihine kadar devam edecek olan Çocuk Şenliği’nin programına erişebilecek.

BU YIL DA ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO OYUNLARI, SİNEMA GÖSTERİMLERİ VE ÇEŞİTLİ ATÖLYE PROGRAMLARI...

BU YIL DA ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO OYUNLARI, SİNEMA GÖSTERİMLERİ VE ÇEŞİTLİ ATÖLYE PROGRAMLARI DÜZENLENİYOR

BU YIL DA ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO OYUNLARI, SİNEMA GÖSTERİMLERİ VE ÇEŞİTLİ ATÖLYE PROGRAMLARI...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buharkent'te 14 kilometrelik trekking rotası: Kaura Harabeleri'ne yoğun ilgi
2
60 Ülkeden 120 Kültür Elçisi Gaziantep'i Keşfe Geldi
3
Kartal'da Yarıyıl Şenliği Başladı: Çocuklara Renkli Tatil Etkinlikleri
4
SUBÜ'de 45 Öğrencinin 'Kimlik' Temalı Fotoğraf Sergisi
5
Amasra, Rus Filminin Mekanı Oluyor: Astoria Grande Macerası
6
Samsun Çarşamba'da Asırlık Ahşap Cami Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
7
Cacabey Medresesi'nde Yağış Sonrası Su Sızıntısı: Kovalarla Önlem Tepki Çekti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları