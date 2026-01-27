Bursa'da Minikler Arkeopark'ta Arkeolojiyi Eğlenerek Öğrendi

Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta düzenlenen atölyede 7-12 yaş öğrenciler, arkeolojik kazı teknikleri, ölçüm ve belgeleme öğrenerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:44
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen atölye etkinlikleri, 8 bin 500 yıllık mirasa sahip Arkeopark'ta genç katılımcılara unutulmaz bir kazı deneyimi sundu. Etkinlikler, öğrencilerin zamanda yolculuk yaparcasına arkeolojiyi uygulamalı olarak tanımasına olanak tanıdı.

Etkinlik organizasyonu

Program, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından 'Yarıyıl Şenliği' kapsamında gerçekleştirilen 'arkeolojik kazı deneyimi-arkeolojik miras atölyesi' başlığı altında organize edildi.

Uygulamalı kazı ve eğitim

Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, 7-12 yaş arasındaki öğrenciler arkeologların kullandığı yöntemleri sahada deneyimledi. Katılımcılar seramik parçalarını titizlikle ortaya çıkarırken, kazı teknikleri, tabakalaşma ve belgeleme gibi arkeolojinin temel aşamalarını eğlenerek öğrendi.

Öğrenciler buluntuları kumpas yardımıyla ölçüp milimetrik kâğıda çizim yaparak, arkeolojinin yalnızca kazıdan ibaret olmadığını; ölçüm, belgeleme ve yorumlama süreçlerinin de bilimsel çalışmanın vazgeçilmez parçaları olduğunu kavradı.

Sonuç ve teşekkür

Eğitmenler, geçmişi ve tarihi tanıma amaçlı düzenlenen etkinliğin çocuklara unutulmaz bir deneyim sağladığını belirterek, program dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

