Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda Kartpostallık Kar Manzarası

Şehir, beyaz örtüyle tarihle buluştu

Soğuk ve karın en çok yakıştığı şehirlerden Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, Tarihi Kent Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle şehirde hayat olumsuz etkilendi; kapanan yollar nedeniyle Sivas'ın dışarıyla ulaşımı kesildi. Yine de karın sunduğu görsel şöleni izlemek isteyenler meydana akın etti.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri bir arada barındıran Sivas Tarihi Kent Meydanı, yağan karla adeta beyaz gelinliğini giydi. 8 asırdan fazladır tüm heybetiyle ayakta kalan Şifahiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese ve Buriciye Medresesi önünde belgesel tadında görüntüler kaydedildi.

Bu 8 asırlık yapıların çatılarındaki su arklarında 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu; ortaya çıkan manzara fotoğraf ve video meraklılarını büyüledi.

Osmanlı dönemi eseri olan Kale Camisi, Kongre Müzesi ve tarihi Sivas Valilik binası da meydana ayrı bir görsel zenginlik kattı.

Sivaslılar ve kent dışından gelen ziyaretçiler, dondurucu soğuğa rağmen meydanın sunduğu kartpostal güzelliğinin keyfini çıkardı.

