Yunusemre Belediyesi'nden Kitap Bağış Kampanyası

Yunusemre Belediyesi, bünyesindeki kütüphaneler için nakdi ve ayni bağış kampanyası başlattı. Kampanya ile kütüphanelerdeki kitap sayısının artması hedefleniyor.

Uğur Mumcu ve Neşe Gülersoy Kütüphaneleri, kampanya sayesinde zenginleşen içeriklerle halka hizmet verecek.

Bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür belgeleri, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan tarafından takdim edildi.

Emine Özge Arslan kampanyanın önemini anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Belediyemize ait iki kütüphanemiz var. Gençlerimizden beklentimiz ve isteğimiz bu güzel kütüphanelerde kendilerini geliştirmeye önem vermeleri. Vatandaşlarımızdan ise beklentimiz kütüphanelerimize ister nakdi ister ayni bağışta bulunmaları. Sevgili vatandaşlarımız, evlerimizde raflarda bekleyen kitaplarımız var. Gelin bu kitapları kütüphanelerimize bağışlayın. Bilgiyi birlikte büyütelim, birlikte çoğaltalım. Hepinizi bağış yapmaya davet ediyoruz. Kütüphanelerimize destek olan vatandaşlarımıza teşekkür belgesi veriyoruz. Hem onlar için bir anı oluyor hem de halkımızın örnek çabasını takdir ediyoruz"

Kitaplardan herkes faydalansın

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayfer Arslan: "Kitap okumayı kendim de çok seviyorum. O kitapların evde boş boş durmasındansa nasıl ben o kitaplardan faydalandıysam başka insanların da faydalanmasını istedim. Kitapların evde kalıp boşu boşuna çöp olmasını istemedim. Bilginin ve kitapların paylaşılması gerektiğini düşündüğüm için kitaplarımı bağışlamak istedim. Nasıl ben faydalandıysam gençlerimizin de bu kitaplardan faydalanmasını istedim."

Emekli Öğretmen ve Sosyolog Latife Bahçeci: "Gençlerin okuma alışkanlığını oluşturma ve pekiştirmenin hepimizin görevi olduğuna inanıyorum. Evde tozlu raflarda kalan kitapların kütüphanelerimize bağışlanarak geleceğimiz olan çocuklarımıza ulaştırılmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Eğitim alanında çocuklarımızın ulaşabilmesi için kaynak kitap bağışlanmasını önemli buluyorum. Kütüphaneler aydınlanmanın merkezidir. Kütüphane kültürünün gelecek nesillerimize aktarılmasını önemli buluyorum. Belediyemizin kütüphanelerine de bu güzel kampanyaları için teşekkür ediyorum."

Mali Müşavir Nedim Yılmaz: "Evimde bulunan kitaplarımın büyük çoğunluğunu belediyemizin kütüphanelerine bağışladım. Bağışladığım her kitabın bir okura ulaşacak olması beni heyecanlandırıyor. Böyle bir kampanya düzenledikleri için belediyemize teşekkür ediyorum"

