Denizli 2026'ya Coşkuyla Girdi

Denizli’de 2026 kutlamaları büyük coşkuyla gerçekleşti; Vali Ömer Faruk Coşkun, emniyet ve jandarmayı görev başında ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:55
Denizli'de yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Kentin farklı noktalarında havai fişekler gökyüzünü renklendirirken, meydanlarda toplanan onlarca vatandaş kutlamalara katıldı. Araç konvoylarıyla yapılan geçitler de dikkat çekti.

Vali Coşkun görev başındaki personeli ziyaret etti

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve beraberindeki heyetle birlikte jandarma ve polis uygulama noktalarını, kamu hastanelerinde görev yapan personeli ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Coşkun, hem jandarma hem de emniyet teşkilatının gecenin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirleri aldığını vurguladı ve görev başındaki personele teşekkür etti.

Vali Coşkun'un açıklaması:

"2026 yılının merhaba diyecek olmanın heyecanı ile yılın son gününde esizlerle bir aradayız. 2026 yılının ülkemize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Yeni yılda tüm tedbirleri aldık. Bu amaçla ilimizde 26-27 Aralık 2025 tarihlerinde ve sonrasında emniyet ve jandarma birimleri tarafından 250 ekip 900 personel ile Yılbaşı Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yılbaşı gecesi ise İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetim ve uygulamaları devam ediyoruz. Bu doğrultuda 31 Aralık gecesi Emniyet Müdürlüğümüz 321 ekip 2 bin 495 personel, İl Jandarma Komutanlığımızda 270 ekip 850 personel ile 24 saat esasına göre görevinin başındadır. Her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın huzurunu bozacak, kamu düzenini tehdit edecek hiç bir duruma müsamaha gösterilmeyecektir. Görev başında olan tüm güvenlik güçlerimize ve kamu personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Hemşehrilerimizi 2026 yılında sağlık ve huzur diliyorum"

