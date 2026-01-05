DOLAR
Süleyman Nazif Edirnekapı Şehitliği'nde Dualarla Anıldı

Şair Süleyman Nazif, Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında düzenlenen törende dualarla anıldı; yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:59
Türkiye Yazarlar Birliği ve öğrenciler mezar başında buluştu

Türk edebiyatının öncü isimlerinden şair Süleyman Nazif, Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında düzenlenen anma töreniyle dualarla yad edildi.

Törene Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Gülperi, edebiyatçılar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Anma programının ikinci bölümü ise Süleyman Nazif Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Mahmut Bıyıklı konuşmasında Süleyman Nazif'in Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip olduğunu ve Nazif'in vatan-millet hassasiyetini vurguladı. Bıyıklı şöyle konuştu: "Yahya Kemal Beyatlı, ‘Nazif münşi doğmuştu’ derken, Ahmed Hâşim onu ‘kelimelerin serdarı’ diye nitelemiştir."

