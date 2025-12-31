Zeugma Mozaik Müzesi 2025'te 616 bin ziyaretçiyle rekor kırdı

Gaziantep'in kültür turizmi yükselişte

Gaziantep’te yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, 2025 yılında 616 bin ziyaretçi ağırlayarak açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Müzede dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarında yapılan kazılarda ortaya çıkan villa taban mozaikleri sergileniyor. Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan ve 2.500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi İpek Yolu üzerinde 9 Eylül 2011 tarihinde 30 bin metrekarelik alanda açılan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne sahip Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktalarından biri haline geldi.

Müze, 2025 yılıyla birlikte açıldığı 2011'den bu yana yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ayrıca 17 Mayıs 2025 tarihinde kaydedilen 8 bin 167 ziyaretçi ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru da bu yıl kırıldı. Bir önceki yıl olan 2024'te müzeyi 466 bin 102 kişi ziyaret etmişti.

Ziyaretçi sayısındaki artış, kent turizmine önemli katkı sağlarken, müzenin bölge kültürünün tanıtımında oynadığı rol de güçlendi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi’nin seneyi ziyaretçi rekoru ile tamamladığını söyledi. Vali Çeber, "2025’in son gününde tüm şehre rahmet yağarken sizlerle bir güzel haber daha paylaşmak istiyorum. 2024 yılında ziyaretçi rekoru kırarak 466 bin ziyaretçi ağırlayan Zeugma Müzemiz bu sene bu rekoru da geride bırakarak açıldığı 2011 yılından bu yana tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2025 yılında 616 bin ziyaretçi sayısı ile yılı tamamladı. Aynı zamanda günlük ziyaretçi rekoru ise 17 Mayıs 2025 tarihinde günlük 8 bin 167 ziyaretçi ile yine bu yıl kırılmış oldu. Bu şehrin kültürü adından daha çok söz ettirecek" dedi.

