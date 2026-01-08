Devlet Çoksesli Korosu’ndan 'Aurora' Konseri — Burak Onur Erdem Yönetiminde

Devlet Çoksesli Korosu’ndan 'Aurora' Konseri

Devlet Çoksesli Korosu (DÇK), CSO Ada Ana Salon’da düzenlenen 'Aurora' konserinde sanatseverlerle buluştu. Konser, DÇK daimi şefi Burak Onur Erdem yönetiminde gerçekleşti.

Konserde seslendirilen eserler

Programda çağdaş koral müziğin önde gelen isimlerinden Esenvalds, Whitacre ve Veljo Tormis gibi bestecilerin eserleri yer aldı. Eserlerin yorumlanışı, dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Işık gösterileri ve izleyici ilgisi

Konser, adını aldığı 'Aurora' temasına uygun olarak, gecenin en karanlık anında beliren ilk ışıkları çağrıştıran bir ışık gösterisiyle renklendirildi. Etkinlik, Başkentli sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

