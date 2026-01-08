Devlet Çoksesli Korosu’ndan 'Aurora' Konseri — Burak Onur Erdem Yönetiminde

Devlet Çoksesli Korosu, Burak Onur Erdem yönetiminde CSO Ada Ana Salon'da düzenlenen 'Aurora' konserinde Esenvalds, Whitacre ve Veljo Tormis eserlerini seslendirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:56
Devlet Çoksesli Korosu’ndan 'Aurora' Konseri — Burak Onur Erdem Yönetiminde

Devlet Çoksesli Korosu’ndan 'Aurora' Konseri

Devlet Çoksesli Korosu (DÇK), CSO Ada Ana Salon’da düzenlenen 'Aurora' konserinde sanatseverlerle buluştu. Konser, DÇK daimi şefi Burak Onur Erdem yönetiminde gerçekleşti.

Konserde seslendirilen eserler

Programda çağdaş koral müziğin önde gelen isimlerinden Esenvalds, Whitacre ve Veljo Tormis gibi bestecilerin eserleri yer aldı. Eserlerin yorumlanışı, dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Işık gösterileri ve izleyici ilgisi

Konser, adını aldığı 'Aurora' temasına uygun olarak, gecenin en karanlık anında beliren ilk ışıkları çağrıştıran bir ışık gösterisiyle renklendirildi. Etkinlik, Başkentli sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU (DÇK) TARAFINDAN ‘AURORA' KONSERİ DÜZENLENDİ.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU (DÇK) TARAFINDAN ‘AURORA' KONSERİ DÜZENLENDİ.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU (DÇK) TARAFINDAN ‘AURORA' KONSERİ DÜZENLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Down Sendromlu Mehmet'in Ellerinde Antakya Künefesi Tat Buluyor
2
Esenyurt Belediye Tiyatrosu 2025'te Her Ay 3 Oyunla Repertuvarlaştı
3
Devlet Çoksesli Korosu’ndan 'Aurora' Konseri — Burak Onur Erdem Yönetiminde
4
Ata Sahne'de Türk Sanat Müziği Konseri — 102 yaşındaki Cevat Öztürk sahnede
5
Ankara Valisi Şahin: Hind Rajab olayı her gün yaşanıyor
6
MEM Genç Sahne'de Elif Çalışan'dan Etkileyici Keman Performansı
7
Kazıkbeli Zaferi 878. Yılında Denizli’de Coşkuyla Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları