Devlet Çoksesli Korosu’ndan 'Aurora' Konseri — Burak Onur Erdem Yönetiminde

Devlet Çoksesli Korosu’ndan 'Aurora' Konseri
Devlet Çoksesli Korosu (DÇK), CSO Ada Ana Salon’da düzenlenen 'Aurora' konserinde sanatseverlerle buluştu. Konser, DÇK daimi şefi Burak Onur Erdem yönetiminde gerçekleşti.
Konserde seslendirilen eserler
Programda çağdaş koral müziğin önde gelen isimlerinden Esenvalds, Whitacre ve Veljo Tormis gibi bestecilerin eserleri yer aldı. Eserlerin yorumlanışı, dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.
Işık gösterileri ve izleyici ilgisi
Konser, adını aldığı 'Aurora' temasına uygun olarak, gecenin en karanlık anında beliren ilk ışıkları çağrıştıran bir ışık gösterisiyle renklendirildi. Etkinlik, Başkentli sanatseverlerden büyük ilgi gördü.
